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疫情封山生態喘息 長鬃山羊跳蹦蹦車、梅花鹿逛大街

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
墾丁國家森林遊樂區的梅花鹿在白天「成群結隊」出門。圖／森林護管員沙琦雯提供
墾丁國家森林遊樂區的梅花鹿在白天「成群結隊」出門。圖／森林護管員沙琦雯提供

三級警戒一個多月以來，全台國家公園、森林遊樂園區「大封山」，過去每到假日就擠進登山客、觀光客的山林變得冷清，減少人流干擾後，大自然生態在疫情下意外得到喘息空間，野生動物如同「解封」，各地山區都傳出野生動物露面的消息。長鬃山羊躍上太平山蹦蹦車站，食蟹獴、梅花鹿在墾丁步道「逛大街」，園區員工大為驚喜，急忙拿出相機搶拍珍貴畫面。

太平山知名設施「蹦蹦車」過去清早就有大批遊客排隊購票，人潮川流不息，野生動物避之唯恐不及，但太平山因三級警戒封園後，竟有長鬃山羊跳上蹦蹦車站的護欄，伸長脖子吃著山櫻花的樹葉。林務局羅東林管處育樂課長吳思儀說，遊客頻繁出入區域很難看到野生動物，但最近除了蹦蹦車站，翠峰景觀道路也有長鬃山羊跑跳，還有黃喉貂中午在太平山莊中央步道散步，這些畫面過去只有夜間、清晨才看得到，非常值得記念。

「在山上工作久了，都把野生動物當鄰居」，吳思儀說，野生動物會在疫情期間現身，其實就代表森林遊樂區有維持一定棲地，太平山遊樂遊樂區公告範圍有1萬2930公頃，遊客可到達的設施區域換算不到整體1%，將人類活動控制在遊憩區，維持大自然喘息空間及動物棲地。

墾丁國家森林遊樂區森林護管員沙琦雯說，墾丁食蟹獴相當罕見，過去最多看到牠們「一溜煙跑掉的背影」，但現在園區沒有觀光客干擾，前幾天她意外目擊食蟹獴在步道大搖大擺閒晃，看起來非常放鬆自在，她今年初才到墾丁服務，不到半年就可以看到食蟹獴，可說「非常幸運」。

墾丁園區也有梅花鹿，沙琦雯說，梅花鹿以前通常都是清晨或晚上出沒，還要到靠近樹林處才比較容易看到，但梅花鹿現在大白天就會在路邊吃草，甚至「成群結隊」散步；野生動物平常活動範圍跟人類不太會重疊，現在遊客減少後，等於野生動物的活動空間增加，之後解封後遊客變多，野生動物出現地方應會變少。

世界近危鳥類、被封為台灣「國鳥」的帝雉主要分布在高海拔山區，平常難得一見，大雪山國家森林遊樂區副理莊議說，平常住宿區及遊客中心因為人多，根本不會有動物接近，最近卻看到帝雉在遊客中心大門口悠哉散步、低頭吃草，令人驚奇。

長鬃山羊跳上太平山蹦蹦車站的護欄，抬頭吃山櫻花的樹葉。圖／林務局提供
長鬃山羊跳上太平山蹦蹦車站的護欄，抬頭吃山櫻花的樹葉。圖／林務局提供
黃喉貂在太平山莊中央步道散步。圖／林務局提供
黃喉貂在太平山莊中央步道散步。圖／林務局提供

太平山 墾丁 梅花

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