九歌舉辦蔡文甫追思會 「被出版和編輯耽誤的小說家」

九歌出版社創辦人蔡文甫去年7月15日辭世，中央大學人文研究中心與九歌文教基金會今天下午舉辦線上追思座談會。作家張曉風、廖玉蕙、向陽、林剪雲、文訊總編輯封德屏等與會，並由學者趙慶華、汪淑珍、楊宗翰以學術角度談其在小說，出版，編輯的成就與影響。

追思會特別播出第29屆金鼎獎頒獎典禮影片。當年領取金鼎獎特別獎的蔡文甫在致詞時豪氣表示，自己「做別人不敢做的事、出別別人不敢出的書」，領的應該是「特別糊塗獎」、「特別傻瓜獎」。

「他所種下的一切，在出版業各處都開花結果了，而他所做的一切，更永遠留存在我們心裡。」九歌發行人蔡澤玉表幽默表示，若父親還在，碰到現在疫情的情況，一定更加焦急而且不習慣在家上班。

九歌總編輯陳素芳1982年便來到九歌出版社。她特地選在蔡文甫的辦公室上線參加追思座談會，「追隨蔡先生38年。他的務實，他時時以文學優先的精神，是我一生學也學不完的功課。」

「蔡先生從不停下來。」陳素芳表示，蔡文甫做事有「做到好做到滿」的特質。他認為文學必須注入新活水，因此不斷尋找新人，出版朱少麟的「傷心咖啡館」便是一例。對文學深具使命感，他在一次美西行時，在作家鄭繼宗他書房中看到中國大陸出版的文學大系，就覺得台灣也該有一本，於1989年出版「中華現代文學大系」。

蔡文甫也從不輕言放棄，具名士風格的作家張繼高立志一生「不教書不演講不出書」，蔡先生卻不放棄，總是剪下張繼高在聯合報的專欄寄給張繼高看，張繼高不理，他還是一直剪一直寄，終於在張繼高病重前得到手稿，為他出了三本重要的書。

台灣文學館助理研究員趙慶華表示，蔡文甫是「被出版和編輯耽誤的小說家」。九歌出版社成立之前，是他創作的重要階段。但九歌出版社成立後，蔡文甫幾乎沒有出版作品，研究數量也不夠多。她指出，蔡文甫一人孤身來台、曾擔任記者，經歷職場勾心鬥角和貧窮潦倒，其作品深刻描繪現代人從傳統過渡到現代社會中，所面臨的處境。他堅持「小說是人生的橫切面」，創作主題與時代不同調，既不戰鬥，也不懷鄉，而是從司空見慣的日常取材，充滿對小人物的理解與關懷。

2003年，蔡文甫以九歌出版社蔡文甫的名義，將1600多筆的文物資料，捐贈給台灣文學館籌備中心。包括自傳的手稿。

九歌表示，由學者李瑞騰策畫架設的蔡文甫個人網站（https://tsaiwenfuconf.wordpress.com/）除了可供民眾一覽許多珍貴圖文資料，更開放留言板供廣大讀友追思，未來計畫將集結重要資料成冊，供與會者留念。