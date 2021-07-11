一張圖看天氣！全台將淪為「大蒸籠」 午後有雨仍悶熱

中央氣象局在臉書預報天氣，未來一周將是「全台大蒸籠」，太平洋高壓逐漸北抬、東退，台灣處於太平洋高壓的西南緣，風場從東風轉為東南風，更多來自南方的溫暖水氣，整體溫度不見得比上周更高，但會像熱帶地區天氣一樣潮濕悶熱，更容易有午後雷陣雨，但西半部仍常有陽光露臉，主要雨區在東半部。

氣象局表示，周一至周二太平洋高壓逐漸北抬，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，西半部、東北部、東部山區將有可能發生局部短暫午後雷陣雨。

周三台灣位處高壓勢力西南側，風場為東南風，降雨區域擴大，東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。周三、周四過後，受到海陸風環流及水氣增加影響，南部地區清晨到上午也有局部短暫陣雨。

氣象局提醒，現在已經典型夏季天氣型態，氣溫有時極度悶熱，室內活動或外出務必嚴防中暑、熱傷害。午後雷陣雨可能會出現瞬間極大雨勢，伴隨雷擊、強陣風，外出記得攜帶雨具、留心天氣變化。