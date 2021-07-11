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週三起有劇烈降雨 溫度有機會下降

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
氣象局表示，12日、13日各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨。(photo by pxhere)
氣象局表示，12日、13日各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨。(photo by pxhere)

週三起有劇烈降雨、溫度略降。氣象局表示，12日、13日各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨。氣象專家吳德榮指出，14日至18日午後易有強對流發展，伴隨劇烈降雨。台灣整合防災工程公司總監賈新興則表示，14日之後因水氣相對增加，各地高溫會降至30度至32度左右。

週一、二高溫炎熱

氣象局表示，12日、13日各地大多為多雲到晴，東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，11日至13日各地大多晴朗炎熱、紫外線強，高溫在36度左右。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，14日至18日太平洋高壓減弱東退，東風波移入，並逐漸發展成季風低壓的型態。季風低壓為大尺度的低壓環流，水氣多、大氣不穩定度高，午後易有強對流發展，伴隨劇烈降雨，其他時間亦偶有局部短暫降雨的機率，各地區白天高溫略降，但因模式模擬將持續調整，應密切觀察最新資料。

週三起降雨增

賈新興表示，12日、13日受太平洋高壓影響，午後有局部短暫雨或短暫雷雨的天氣，14日之後因太平洋高壓北抬，「本來是太平洋高壓主宰的天氣型態，轉為低壓帶接手的環境」，台灣東半部和恆春半島水氣會相對增多，14日之後降雨條件會比較明顯，局部地區會有較大雨勢。

氣溫方面，12日、13日全台各地高溫約在33度至34度，局部地區可能達35度，14日之後因水氣相對較多，午後降雨機率較大，與前一陣子較炎熱的天氣型態相比，各地高溫會略降，降至30度至32度左右。

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