怕去醫院就醫！ 婆婆腹痛發燒苦撐3日竟膽囊破裂

疫情下長輩不敢就醫，常輕忽自身健康。一名80多歲的婆婆上周因腹痛難耐，至醫院急診就醫後，才發現罹患「肝膿瘍」、膽囊破裂，連膽汁都流到肚子裡，經醫師問診才得知，婆婆已在家發燒3天，因疫情而不敢至醫院就診，選擇自購止痛藥，以舒緩腹痛的不適感。

新光醫院胃腸肝膽科主治醫師吳秉修指出，腹部是約是胸部以下與骨盆以上的廣大區域，成因多元，嚴重度差異甚大，每人對疼痛的感受也有所差距，治療需對症下藥，才有機會痊癒。

吳秉修日前收治一名80多歲的婆婆，由於疫情期間，長輩不敢至醫院就診，「這段期間，來醫院的患者都痛好久才來，嚴重程度上升，很多都是胰臟炎、膽囊炎或是膽囊破裂」。

面對長輩輕忽自身身體警訊，甚至自己買成藥服用，他提醒，家屬應每日關心長輩身體狀況，若發現長輩發燒38度以上、持續劇烈疼痛半小時，甚至有噁心症狀，就要就診，才能接受相關理學檢查，如若不便，可至一般診所、尋求家庭醫師的治療。

吳秉修補充，腹部疼痛部位與疼痛時間不一，可能罹患的疾病也不同。其中，胰臟發炎、闌尾炎、消化潰瘍、憩室炎等引起的腹痛問題，若照顧不周，容易惡化為腹膜炎，引起腸穿孔、膽囊破裂；若發燒38度以上、持續劇烈疼痛半小時，甚至有噁心症狀，就要就診，切莫輕忽。

平時面對腹痛可以如何舒緩？吳秉修表示，當感覺腹部不適，宜飲食清淡、避免油膩、太硬的食物及奶製品，可吃低纖維與熟食，以免促進腸道收縮，導致病況惡化。