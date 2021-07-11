快訊

彰化新增1例CT值病毒量甚大 「熱衷社交」至少跨越兩縣市

新北新增12例公布足跡 北車誠品地下街店員確診

景點微解封 花蓮遠雄海洋公園13日重新開園上限4800人

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮遠雄海洋公園今天中午在臉書直播小水獺入厝的畫面，也邀請遊客在微解封後可到園區看看可愛的水獺兄弟。圖／遠雄海洋公園提供
花蓮遠雄海洋公園今天中午在臉書直播小水獺入厝的畫面，也邀請遊客在微解封後可到園區看看可愛的水獺兄弟。圖／遠雄海洋公園提供

中央開放遊樂場微解封，花蓮遠雄海洋公園休園一個多月後，13日將重新開放，但有總量管制4800人上限。園區近日加強環境消毒準備迎賓，微解封期間購票入園送餐飲商品抵用券。

迎接久違的微解封，園方今天中午透過線上直播水獺入新厝，讓民眾欣賞園區兩隻小水獺喬巴和艾斯入住百萬元新家的興奮模樣，喬巴和艾斯一看到新家內的吊床、泳池，跳上跳下，相當興奮，模樣十分可愛。

遠雄海洋公園表示，配合中央指引，園區內每日同時在園人數上限為4800人，可能造成人與人間近距離的群聚活動，例如遊行、解說節目，夜未眠體驗等都先暫停，部分遊客必須下水的水域設施，因無法配戴口罩，也不開放。

7/13至26日微解封期間，臨櫃或是透過網路商城、各通路購票，入園即送園區100至200元的餐飲商品抵用券。園方表示，因應微解封規定，部分營運方式必須調整，可上官網或臉書粉絲專頁了解最新資訊。

迎接微解封，花蓮遠雄海洋公園連日來加強環境的清潔和消毒。圖／遠雄海洋公園提供
迎接微解封，花蓮遠雄海洋公園連日來加強環境的清潔和消毒。圖／遠雄海洋公園提供
花蓮遠雄海洋公園今天中午在臉書直播小水獺入厝的畫面，可愛模樣相當討喜。圖／遠雄海洋公園提供
花蓮遠雄海洋公園今天中午在臉書直播小水獺入厝的畫面，可愛模樣相當討喜。圖／遠雄海洋公園提供

微解封 海洋公園 直播

延伸閱讀

微解封遊客到台東？ 縣長饒慶鈴：再緩一緩

再嗆北市府！林右昌：柯文哲繼續「微疫調」 全台只能一直微解封

雲林西螺福興宮微解封 北港朝天宮持續三級警戒管制

等不及微解封 合歡山武嶺湧現避暑遊客

相關新聞

原定13日開放！小人國急轉彎繼續休園至7月26日

桃園的小人國主題樂園先前表示將在7月13日恢復營運，但稍早園方在臉書宣布，配合桃園市餐廳不內用政策，全園將延後至7月26...

三級警戒微解封 台鐵防疫措施看這裡

目前疫情為三級警戒，但7月13日開始微解封，交通部台鐵局仍有防疫措施，搭車民眾要注意。防疫管制措施如下。

太平洋高壓將減退 周三起各地易有午後雷陣雨

中央氣象局表示，台灣天氣今起至周二都受太平洋高壓勢力影響，各地晴朗炎熱，高溫普遍可達32至35度，周三太平洋高壓勢力減退...

怕去醫院就醫！ 婆婆腹痛發燒苦撐3日竟膽囊破裂

疫情下長輩不敢就醫，常輕忽自身健康。一名80多歲的婆婆上周因腹痛難耐，至醫院急診就醫後，才發現罹患「肝膿瘍」、膽囊破裂，...

景點微解封 花蓮遠雄海洋公園13日重新開園上限4800人

中央開放遊樂場微解封，花蓮遠雄海洋公園休園一個多月後，13日將重新開放，但有總量管制4800人上限。園區近日加強環境消毒...

影／微解封前周末 賣場湧現人潮

中央疫情指揮中心宣布13日微解封，上午大賣場開始湧現逛街人潮，新北市長侯友宜指出，民眾悶久了難免「人心浮動」，再加上近來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。