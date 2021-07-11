景點微解封 花蓮遠雄海洋公園13日重新開園上限4800人
中央開放遊樂場微解封，花蓮遠雄海洋公園休園一個多月後，13日將重新開放，但有總量管制4800人上限。園區近日加強環境消毒準備迎賓，微解封期間購票入園送餐飲商品抵用券。
迎接久違的微解封，園方今天中午透過線上直播水獺入新厝，讓民眾欣賞園區兩隻小水獺喬巴和艾斯入住百萬元新家的興奮模樣，喬巴和艾斯一看到新家內的吊床、泳池，跳上跳下，相當興奮，模樣十分可愛。
遠雄海洋公園表示，配合中央指引，園區內每日同時在園人數上限為4800人，可能造成人與人間近距離的群聚活動，例如遊行、解說節目，夜未眠體驗等都先暫停，部分遊客必須下水的水域設施，因無法配戴口罩，也不開放。
7/13至26日微解封期間，臨櫃或是透過網路商城、各通路購票，入園即送園區100至200元的餐飲商品抵用券。園方表示，因應微解封規定，部分營運方式必須調整，可上官網或臉書粉絲專頁了解最新資訊。
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