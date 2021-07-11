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原定13日開放！小人國急轉彎繼續休園至7月26日

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園的小人國主題樂園在臉書宣布，配合桃園市餐廳不內用政策，全園將延後至7月26日後再決定是否開放。圖／取自小人國主題樂園臉書
桃園的小人國主題樂園在臉書宣布，配合桃園市餐廳不內用政策，全園將延後至7月26日後再決定是否開放。圖／取自小人國主題樂園臉書

桃園小人國主題樂園先前表示將在7月13日恢復營運，但稍早園方在臉書宣布，配合桃園市餐廳不內用政策，全園將延後至7月26日後再決定是否開放。至於桃園另一景點埔心牧場則比照休閒農場防疫指引，於13日重新開園，但餐飲部份不開放內用。

中央疫情指揮中心日前宣布，三級警戒將延長至7月26日，但13日起部分室內外場所「微解封」適度鬆綁，且開放國內9人以下小型旅遊團。小人國主題樂園日前宣布將於13日起開放，且入園客容量會限制在2000人以下。

不過小人國稍早在臉書粉專上貼出最新公告，表示全園將延後至26日以後再宣布是否開放，貼文一出，網友紛紛在底下留言「支持，不然太危險了」、「很棒，謝謝你們」、「不能飲食，帶小朋友去玩也很痛苦」、「雖然大家都快關不住了，但也不想再大爆發一次」。

桃園市觀旅局長楊勝評指出，桃園市所轄相關風景區會採人流燈號警示系統，還有單一出入口等方式管制，以有限度的控管開放虎頭山、慈湖銅像公園、角板山行館園區等。

但虎頭山環保公園、樹屋、頭寮陵寢、慈湖陵寢、後慈湖、小烏來天空步道及巴陵古道園區等區域，及風景區相關室內場館、公園遊具區、團體活動場地、烤肉區、溫泉泡腳區及遊客中心等，仍不開放。

桃園 小人國 慈湖

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