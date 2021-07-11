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太平洋高壓將減退 周三起各地易有午後雷陣雨

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
周三各地容易出現午後雷陣雨。本報資料照片
周三各地容易出現午後雷陣雨。本報資料照片

中央氣象局表示，台灣天氣今起至周二都受太平洋高壓勢力影響，各地晴朗炎熱，高溫普遍可達32至35度，周三太平洋高壓勢力減退，各地出現午後雷陣雨、甚至局部大雨，不過天氣潮濕，感受上可能格外悶熱。

氣象局預報員徐仲毅表示，今天台灣仍受太平洋高壓勢力影響，天氣晴朗炎熱有午後雷陣雨，今天清晨中部地區有零星下雨，降雨已經趨於緩和，不過中午過後各地山區及嘉義以南平地仍有午後雷陣雨，直到入夜以後仍有零星降雨，外出記得攜帶雨具；今天也有零星對流從海面移入中南部、恆春半島，偶爾出現短暫陣雨。

徐仲毅表示，今起至周二都是太平洋高壓勢力天氣型態，之後逐漸北抬東退，太平洋高壓勢力將於周三起減弱，大氣不穩定度提高，午後雷陣雨區域及量值都會增加，各地都有午後雷陣雨，甚至出現局部大雨。另外，迎風面東半部地區將受熱帶系統影響，不時有對流從東半部海面移入，東半部地區除了午後雷陣雨，其他時間也可能出現局部短暫陣雨。

溫度部分，徐仲毅說，今天各地高溫普遍可以達到32至35度，近山區河谷及大台北盆地氣溫更高，宜蘭及花東縱谷有35度以上高溫發生機會，高溫將持續至周二。周三過後氣溫略降，但水氣增加反而變得潮濕，因此感受格外悶熱，民眾要多補充水分、防止中暑。

高溫 氣象局 天氣動態

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