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疫情下視訊門診不只民眾愛 毛小孩也+1

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市和轄內260間動物醫院達成共識，讓毛小孩在疫情下也以視訊看診治療，避免主人外出造成接觸。圖／新北動保處提供
新北市和轄內260間動物醫院達成共識，讓毛小孩在疫情下也以視訊看診治療，避免主人外出造成接觸。圖／新北動保處提供

受到疫情影響，許多民眾選擇以遠端視訊門診取代接觸看診，如今不只民眾需要，新北市動保處也和轄內260間動物醫院取得共識，只要民眾毛小孩有需要，也能用視訊門診。動保處建議，毛小孩有病歷或有熟施家庭醫師再使用，撿到或首次看診仍實際給獸醫看較妥善。

在新北260間動物醫院，飼主若有居家看診需求，可透過線上或電話向動物醫院申請視訊門診，也能先自錄一段自家毛小孩影片供醫師參考，醫院會用宅配方式送藥到飼主家中，達到零接觸。

動保處長楊淑方表示，因毛小孩不像人可以用口語表達，如果初次看診毛小孩有高血壓，是視訊無法看出來的疾病，建議至少在動物醫院要病歷或是熟識家庭醫師再用視訊門診為佳，否則撿到動物或首次看診都還是帶去動物醫院比較保險。

板橋聖博動物醫院獸醫陳穆村指出，如果毛小孩有慢性病需定期回診拿藥，在疫情下就會鼓勵飼主採視訊門診，要親自領藥也可先預約時段到場直接領取。

飼主劉小姐表示，家中有毛小孩長很多小水泡，一直啃咬皮膚，原本要等疫情趨緩再帶去動物醫院，但3級警戒延長，導致毛小孩狀況越來越差，緊急跟獸醫師聯繫用視訊門診，透過宅配拿到皮膚藥才讓毛小孩得到治療。

動保處呼籲，疫情間市民朋友務必遵守防疫政策，也要注意自家寵物健康，若毛小孩有醫療需求，可與獸醫師以視訊看診減少外出，降低染疫風險。

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