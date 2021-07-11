台鐵微解封！ 部分班次復駛、列車仍禁飲食餐廳難內用

台鐵今天發布三級警戒「微解封」措施，對號列車仍禁止站票，回復區間（快）車20列次、回復對號列車6列次，列車上維持禁止飲食，另外台鐵雖然有條件開放車站商場餐廳內用，但除了金門、澎湖，全台地方政府都禁止，台鐵說，商場內餐飲業仍須依地方政府發布公告內容為準並配合辦理，附業營運中心調查台鐵承商店家都僅開放外帶，因此其實仍無法內用。

台鐵局表示，運量人流管制措施部分，各級對號列車包括太魯閣號、普悠瑪號、自強號、莒光號及復興號，將禁止站票搭乘，直至疫情警戒第三級結束止，禁止持用定期票或悠遊卡、一卡通等電子票證搭乘對號列車，並以梅花座方式發售乘車票。另外尖峰時段人潮管制，車站剪票口、月台及招呼站入口設置大型公告，宣導管控乘車人數。

另將回復部分停駛班次，配合旅客通勤需求增加，回復開行通勤時間帶區間車17列次及區間快車3列次，對號列車現行客座率尚可滿足旅運需求，考量末班車仍有部分旅運需求，並配合編組運用，回復開行西線對號列車4列次及東線對號列車2列次。回復開行後，平日停駛各級列車45列次、假日65列次。

針對調整飲食限制措施，台鐵局表示，列車上、各車站付費候車區與非付費區域公共空間一律禁止飲食，若因生理需求須喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速佩戴口罩。維持暫停列車上台鐵便當、推車飲料、食品及普悠瑪列車上自動販賣機等各項販售服務，並停辦乘客票訂或電話訂購便當服務。

台鐵局表示，有條件開放車站商場餐廳內用，實施實聯制，發燒或有上呼吸道症狀顧客，禁止進入，除用餐時，儘量佩戴口罩，若離開座位則須全程佩戴口罩。商場入口處進行管制、入口處量體溫，請顧客斟酌停留時間控制在1小時內，依室內保持社交安全距離1.5公尺規定設置桌椅及間隔，每桌須設置隔板，並採梅花座方式。