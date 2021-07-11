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屏東海生館13日重新開放 入館採線上預約

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東海生館將在7月13日重新開放入館，13到26日配合防疫，採取入館預約制，前一天預約、部分互動設施暫停開放，各展區以單一出入口做人流控管。圖／屏東海生館提供
屏東海生館將在7月13日重新開放入館，13到26日配合防疫，採取入館預約制，前一天預約、部分互動設施暫停開放，各展區以單一出入口做人流控管。圖／屏東海生館提供

中央流行疫情指揮中心宣布延長三級警戒到26日並適度鬆綁部分措施，屏東海生館將在7月13日重新開放入館，13到26日配合防疫，採取入館預約制，前一天預約、部分互動設施暫停開放，各展區以單一出入口做人流控管，民眾詢問度極高的夜宿海生館及魚你同行後場參觀體驗活動仍暫停開放，遵守防疫措施，視疫情狀況再行開放。

屏東海生館營運團隊今宣布7月13日重新開放入館參觀，入館措施因應防疫措施調整採高規格防疫。7月13日至7月26日，入館採預約制，民眾須統一至海生館營運團隊海景公司官網線上預約，並採人流控管。營運時間調整為周一到周日上午9點到下午5點半，並於當日下午4點後停止售票及入館。

入館須填寫簡訊實聯制、量測體溫，並全程帶口罩及保持社交安全距離，體溫超過37.5度以上者禁止入館。館內飲食則配合屏東縣政府公告「禁止內用僅限外帶」，並禁帶外食入館及邊走邊吃，讓民眾能在微解封期間安心入館參觀。

海生館在微解封期間暫停開放部分設施及活動；包含展館部分互動設施及劇場，例如兒童陽台、探索教室、海洋爬行類劇場、VR體驗館、鯨典館，以及館內各互動式特展。戶外親水設施也暫停開放，如鯨魚親水廣場戲水池、太平洋親水廣場戲水池。另外館內解說導覽活動，如各展區餵食解說及定點解說活動、現場導覽暫停舉行。

海生館營運團隊表示，後續依疫情解封程度推出主題活動，讓民眾認識不同的海洋知識及美好。屏東海生館與大家一同努力防疫。屏東海生館防疫措施詳情： https://www.aquarium.com.tw/event.asp?ID=267

屏東海生館將在7月13日重新開放入館，13到26日配合防疫，採取入館預約制，前一天預約、部分互動設施暫停開放，各展區以單一出入口做人流控管。圖／屏東海生館提供
屏東海生館將在7月13日重新開放入館，13到26日配合防疫，採取入館預約制，前一天預約、部分互動設施暫停開放，各展區以單一出入口做人流控管。圖／屏東海生館提供
屏東海生館將在7月13日重新開放入館，13到26日配合防疫，採取入館預約制，前一天預約、部分互動設施暫停開放，各展區以單一出入口做人流控管。圖／屏東海生館提供
屏東海生館將在7月13日重新開放入館，13到26日配合防疫，採取入館預約制，前一天預約、部分互動設施暫停開放，各展區以單一出入口做人流控管。圖／屏東海生館提供
屏東海生館將在7月13日重新開放入館，13到26日配合防疫，採取入館預約制，前一天預約、部分互動設施暫停開放，各展區以單一出入口做人流控管。圖／屏東海生館提供
屏東海生館將在7月13日重新開放入館，13到26日配合防疫，採取入館預約制，前一天預約、部分互動設施暫停開放，各展區以單一出入口做人流控管。圖／屏東海生館提供

屏東縣政府 疫情 劇場

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