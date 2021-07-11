太平洋高壓漸北抬東退 未來一周天氣趨不穩

今明台灣仍然在太平洋高壓勢力範圍內，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧表示，不過高壓的沉降作用已經減弱，午後熱對流的範圍逐漸擴大，過去兩天對流發展持續的時間一天比一天晚，昨晚在台南的熱對流甚至持續到晚上10點半，今明午後熱對流影響的區域還會再擴大，且有機會影響到市區，雖然高壓的沉降作用不強，但市區在熱島效應作用下仍然有接近36度的高溫，感受還是比較熱。

柯聿寧說，周二太平洋高壓中心將往東、往北調整，台灣逐漸脫離高壓的影響範圍，進入沒有明顯天氣系統影響的區域，在周二到周三高壓的南緣有東風波動接近，台灣附近低層的水氣將增加，迎風面的東半部會出現一些短暫陣雨，大氣中高層沒有高壓的沉降作用，西半部午後熱對流發展較旺盛，而且可延續到晚間，周三北部地區因風向轉為東風，反而較不利午後熱對流發展，而且有氣流過山沉降造成的局部高溫。

柯聿寧說，預計周三過後東風波動將會慢慢發展成較廣大的低壓區，本周後期持續都受到這個低壓區的影響，大氣結構不穩定，環境水氣也偏多，天氣將維持午後熱對流較旺盛的型態，後期的變數主要需要觀察廣大低壓帶發展的情況，可能會有一些小的低壓系統活動，導致降雨分布有些不同。

柯聿寧表示，目前各模式預報未來7天內熱帶洋面仍無明顯旋轉特徵的系統，原因主要是低壓帶與西南季風沒有良好的配合，另外最近在印尼上空為氣流上升的位置，而菲律賓向東延伸的洋面上空則是相對氣流下沉的位置，是另一個抑制低壓發展的因素，因此本周後期雖然有廣大的低壓帶出現，模式預報中卻沒有熱帶性低氣壓或颱風生成的跡象。