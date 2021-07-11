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棲蘭森林遊樂區、明池森林遊樂區明起開園 條件是這樣

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
棲蘭森林遊樂區將於7月13日重新開園。圖／森林保育處提供
棲蘭森林遊樂區將於7月13日重新開園。圖／森林保育處提供

退輔會榮民森林保育事業管理處表示，配合中央流行疫情指揮中心8日所宣布適度鬆綁部份警戒措施，該處所轄棲蘭森林遊樂區、明池森林遊樂區將配合7月13日有條件重新開園，但神木園區因100線林道持續封閉，暫不開放。

榮民森林保育事業管理處進一步指出，兩園區入園管控每日人數降載至4成，棲蘭365人、明池307人，到達人數上限後，採一進一出，並於台7線沿途電子看板公告通知民眾暫緩前往；亦同步發布於臉書粉絲頁。

森保處說，住宿則開放5成住宿率，每間客房以住宿4人為限。餐廳方面早餐以同住房客為單位1桌，並採梅花座形式，各桌間隔1.5公尺。取餐均需配戴口罩及手套，提供一次性餐具；午、晚餐則以預約分梯次入場，僅提供個人套餐，不提供合菜。

此外，車輛接駁每班次退輔會榮民森林保育事業管理處表示，配合中央流行疫情指揮中心8日所宣布適度鬆綁部份警戒措施，該處所轄棲蘭森林遊樂區、明池森林遊樂區將配合7月13日有條件重新開園，但神木園區因100線林道持續封閉，暫不開放。

榮民森林保育事業管理處進一步指出，兩園區入園管控每日人數降載至4成，棲蘭365人、明池307人，到達人數上限後，採一進一出，並於台7線沿途電子看板公告通知民眾暫緩前往；亦同步發布於臉書粉絲頁。

森保處說，住宿則開放5成住宿率，每間客房以住宿4人為限。餐廳方面早餐以同住房客為單位1桌，並採梅花座形式，各桌間隔1.5公尺。取餐均需配戴口罩及手套，提供一次性餐具；午、晚餐則以預約分梯次入場，僅提供個人套餐，不提供合菜。

此外，車輛接駁每班次含司機僅載運9人（含司機），園區室內展館、販賣小舖、園區導覽活動仍暫停開放。

榮民森林保育事業管理處籲請民眾遵守配合，後續視中央流行疫情指揮中心發佈的最新資訊進行滾動式調整，相關資訊可至力麗馬告生態園區官網（ https://makauy.lealeahotel.com/news/ ），或撥打園區電話03-9809777詢問。

榮民 森林遊樂區 疫情

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