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今高溫飆36度 吳德榮：周三起降雨機率提高

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高溫炎熱 吳德榮：周三起降雨機率提高

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
歐洲(ECMWF)模式模擬16日20時500百帕高空圖(左圖)顯示，太平洋高壓(藍H)減弱東退，台灣附近為低壓區(黃虛線為低壓槽)。16日20時地面氣壓及累積降雨圖(右圖)顯示，菲律賓東方至南海一帶，包括台灣附近皆在季風低壓環流內(黃虛圈)，容易降雨。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
歐洲(ECMWF)模式模擬16日20時500百帕高空圖(左圖)顯示，太平洋高壓(藍H)減弱東退，台灣附近為低壓區(黃虛線為低壓槽)。16日20時地面氣壓及累積降雨圖(右圖)顯示，菲律賓東方至南海一帶，包括台灣附近皆在季風低壓環流內(黃虛圈)，容易降雨。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周二各地大多晴朗炎熱、紫外線強，高溫仍在36度左右，要防曬、防中暑；因低層水氣逐日增多，大氣不穩定度提高，午後對流旺盛，主要在山區，平地受影響的範圍將擴大。今天北部24至36度，中部25至36度，南部25至36度，東部23至36度。

他說，周三至下周日太平洋高壓減弱東退，東風波移入，並逐漸發展成季風低壓的型態。季風低壓為大尺度的低壓環流，水氣多、大氣不穩定度高，午後易有強對流發展，伴隨劇烈降雨，其他時間亦偶有局部短暫降雨的機率，各地區白天高溫略降。

不過，他說，天氣的逐日變化與低壓環流內的對流發展有關，模式模擬將持續調整，應密切觀察最新資料。

高溫 紫外線 吳德榮 天氣動態

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