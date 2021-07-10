快訊

九、十類疫苗登記達232萬 縣市達2條件「配發量最多」

微解封霧煞煞 全台將開放景點看這裡

疫情趨緩 專責病房開放收治非新冠肺炎患者

中央社 / 台北10日電

國內新冠肺炎疫情趨緩，為使病房更有效運用，衛福部已發函給醫院，開放專責病房收治非新冠肺炎患者，但若疫情再起，醫院仍須在1週內全數恢復專責病房開設。

先前因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情嚴峻，衛生福利部要求急重症醫院依規模整備10到20床專責加護病床，專責病房開設數量也要達急性病房總床數的1/10。

但因應疫情趨緩，確診病患陸續出院，醫院也恢復常規治療。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前說，部分地區醫療院所可能因專責病房規定，擠壓到原本需要醫療量能的其他患者，擬適度開放專責病房收治非染疫個案。

指揮中心發言人莊人祥今天告訴中央社記者，目前專責病房空床較多，若空著不用會減少其他疾病患者的住院機會，故衛福部發函給醫院，開放專責病房收治非新冠肺炎患者，須保留一定比例病床數即可。

莊人祥表示，之後若再有大量確診病患時，專責病房也必須在1週內恢復全數開設。另因目前仍有零星疫情，醫院禁止探病、陪病限1人的規定仍未放寬，以避免疫情傳播。

新冠肺炎 疫情 患者

延伸閱讀

九、十類疫苗登記達232萬 縣市達2條件「配發量最多」

9日全台逾22萬人次接種疫苗 再創單日新高

華航貨運站再增一確診 工作不同組「未被隔離」

「單純高血壓」打不到疫苗！ 疾病代碼列「主診斷」才有用

相關新聞

關島疫苗首發團回國 旅客：等不到第二劑就再回關島打

關島打疫苗首發團晚上回到台灣，不少旅客拎著大包小包的免稅品走下飛機，黃姓旅客在機場接受訪問時表示，在關島選擇施打莫德納疫...

台鐵平交道事故！區間車撞擊擅闖貨車 民雄嘉義站間列車延誤

台鐵晚間發生平交道事故。根據台鐵App顯示，受平交道事故影響，自晚間9時23分起起，民雄站至嘉義站間南下/北上列車有延誤...

配合中央微解封 機捷假日恢復普通車15分鐘1班

中央疫情指揮中心宣布三級警戒適度鬆綁，桃園捷運公司今宣布，機捷從17日起恢復普通車假日15分鐘1班，直達車則維持平日離峰...

豬價不受疫情衝擊居高不下 恐延至中秋將休市調控供需

豬肉價格居高不下，端午過後應要回穩，但近月來一直維持在每公斤80元以上高價，最高還曾突破87元大關，雲林肉品市場分析，疫...

【法律快譯通】汽車停機車格旁吃罰單 違規併排這些情況都算

並排停車難道一定是停在路邊汽車旁邊才算嗎？男子日前將車輛停放在板橋某條路旁，被警方依並排停車開罰單，蕭提出行政訴訟稱「我停車時右側沒有車輛，不算併排」，但法官根據取締員警提供資料，發現蕭停車位置，右側是一整排機車停車格，認定這樣也屬併排停車，判決蕭敗訴。

周末典型夏季型天氣 新北午後陣雨

新北下午下起了短暫陣雨，過去幾天天氣型態轉變為典型的夏季型天氣，天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇表示，今天上午晴朗，午後雲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。