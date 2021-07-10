疫情趨緩 專責病房開放收治非新冠肺炎患者

國內新冠肺炎疫情趨緩，為使病房更有效運用，衛福部已發函給醫院，開放專責病房收治非新冠肺炎患者，但若疫情再起，醫院仍須在1週內全數恢復專責病房開設。

先前因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情嚴峻，衛生福利部要求急重症醫院依規模整備10到20床專責加護病床，專責病房開設數量也要達急性病房總床數的1/10。

但因應疫情趨緩，確診病患陸續出院，醫院也恢復常規治療。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前說，部分地區醫療院所可能因專責病房規定，擠壓到原本需要醫療量能的其他患者，擬適度開放專責病房收治非染疫個案。

指揮中心發言人莊人祥今天告訴中央社記者，目前專責病房空床較多，若空著不用會減少其他疾病患者的住院機會，故衛福部發函給醫院，開放專責病房收治非新冠肺炎患者，須保留一定比例病床數即可。

莊人祥表示，之後若再有大量確診病患時，專責病房也必須在1週內恢復全數開設。另因目前仍有零星疫情，醫院禁止探病、陪病限1人的規定仍未放寬，以避免疫情傳播。