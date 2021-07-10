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關島疫苗首發團回國 旅客：等不到第二劑就再回關島打

攝影中心 / 記者鄭超文／桃園機場即時報導
關島打疫苗首發團晚上返抵桃園機場，由於許久沒有同一班機超過百人同時入境，檢疫人員請旅客排隊檢查電子檢疫申報資料。記者鄭超文／攝影
關島打疫苗首發團晚上返抵桃園機場，由於許久沒有同一班機超過百人同時入境，檢疫人員請旅客排隊檢查電子檢疫申報資料。記者鄭超文／攝影

關島打疫苗首發團晚上回到台灣，不少旅客拎著大包小包的免稅品走下飛機，黃姓旅客在機場接受訪問時表示，在關島選擇施打莫德納疫苗，希望在台灣能排上打第二劑，如果打不到，會選擇再飛去關島打第二劑。

關島旅遊局推出赴關島打疫苗Air V&V行程，第二團上午出發，首發團下午搭乘長榮BR19班機返回桃園機場，該團出發時有164名旅客，返台時只有132名旅客，有旅客選擇在當地停留等候施打第二劑再回台。

由於新冠肺炎影響，不少人很久沒有出國旅遊，這次關島團的旅客幾乎都買了不少禮物或免稅品，大家手上都拿著大包小包，還有旅客請工作人員幫忙送推車過來放東西，旅客陳小姐表示，很久沒有去國外了，會推薦朋友也來參加，蠻好玩的。帶著小孩一起去的林媽媽說，自己打莫德納疫苗，小孩打輝瑞，打完疫苗解決一件事情。旅客翁小姐則表示，關島很好玩，大家一定要去，有去玩浮潛，但是部分地方目前還沒有開放，像跳傘沒有玩到就很可惜，下次還要去跳傘，更想去看脫光光的成人秀。

對於只打了第一劑，旅客黃先生表示，關島施打疫苗的設備相當完善，自己有嚴重過敏體質，所以選打莫德納疫苗，現場醫護人員也備齊所有應付緊急狀況的藥物及設備。至於第二劑疫苗，黃先生說，如果在台灣還是打不到，「那就再回關島打吧！」。

航空公司及桃園機場免稅店人員也表示，很久沒有看到這麼多旅客，希望疫情早日結束。

關島打疫苗首發團晚上返抵桃園機場，由於許久未出國，不少旅客除了穿著防護衣，手上還拎著大包小包的免稅品，東西太多的旅客還請工作人員送來推車。記者鄭超文／攝影
關島打疫苗首發團晚上返抵桃園機場，由於許久未出國，不少旅客除了穿著防護衣，手上還拎著大包小包的免稅品，東西太多的旅客還請工作人員送來推車。記者鄭超文／攝影
關島打疫苗首發團晚上返抵桃園機場，由於許久沒有同一班機超過百人同時入境，檢疫人員請旅客排隊檢查電子檢疫申報資料。記者鄭超文／攝影
關島打疫苗首發團晚上返抵桃園機場，由於許久沒有同一班機超過百人同時入境，檢疫人員請旅客排隊檢查電子檢疫申報資料。記者鄭超文／攝影
關島打疫苗首發團晚上返抵桃園機場，由於許久未出國，不少旅客除了穿著防護衣，手上還拎著大包小包的免稅品。記者鄭超文／攝影
關島打疫苗首發團晚上返抵桃園機場，由於許久未出國，不少旅客除了穿著防護衣，手上還拎著大包小包的免稅品。記者鄭超文／攝影
關島打疫苗首發團晚上返抵桃園機場，由於許久未出國，不少旅客除了穿著防護衣，手上還拎著大包小包的免稅品。記者鄭超文／攝影
關島打疫苗首發團晚上返抵桃園機場，由於許久未出國，不少旅客除了穿著防護衣，手上還拎著大包小包的免稅品。記者鄭超文／攝影
關島打疫苗首發團晚上返抵桃園機場，由於許久沒有這麼多旅客搭同一班機回來，檢疫人員請旅客排隊等候電子檢疫申報資料核實。記者鄭超文／攝影
關島打疫苗首發團晚上返抵桃園機場，由於許久沒有這麼多旅客搭同一班機回來，檢疫人員請旅客排隊等候電子檢疫申報資料核實。記者鄭超文／攝影
關島打疫苗首發團晚上返抵桃園機場，旅客經過後，清潔人員立刻上前消毒。記者鄭超文／攝影
關島打疫苗首發團晚上返抵桃園機場，旅客經過後，清潔人員立刻上前消毒。記者鄭超文／攝影
關島打疫苗首發團晚上返抵桃園機場，由於許久未出國，不少旅客除了穿著防護衣，手上還拎著大包小包的免稅品。記者鄭超文／攝影
關島打疫苗首發團晚上返抵桃園機場，由於許久未出國，不少旅客除了穿著防護衣，手上還拎著大包小包的免稅品。記者鄭超文／攝影
關島打疫苗首發團晚上返抵桃園機場，由於許久沒有這麼多旅客搭同一班機回來，檢疫人員請旅客排隊等候電子檢疫申報資料核實。記者鄭超文／攝影
關島打疫苗首發團晚上返抵桃園機場，由於許久沒有這麼多旅客搭同一班機回來，檢疫人員請旅客排隊等候電子檢疫申報資料核實。記者鄭超文／攝影

莫德納疫苗 關島

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