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高雄「同志沙灘」湧入年輕人 不戴「罩」、穿比基尼戲水

陳其邁昨宣布水域活動不解禁 西子灣今卻現戲水人潮

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
今天是假日，西子灣出現出遊人潮。記者劉學聖／攝影
今天是假日，西子灣出現出遊人潮。記者劉學聖／攝影

高雄市長陳其邁昨天公布高雄市「微解封」指引，水域活動項目禁止開放。今天高雄天氣炎熱，西子灣傍晚時分湧現遊客，秘境沙灘還有未戴口罩民眾下海戲水，違規行徑讓人傻眼。高市府表示，可以理解民眾在這段時間悶壞了，稽查人力有限，仍要靠民眾自律，將責成當地轄區員警加強取締，不會縱容。

西子灣是高雄著名景點，落日美景吸引遊客，今天下午，不少人坐在堤岸上欣賞落日，遊客有戴口罩，卻很難保持社交距離。今天傍晚，不僅校門口附近的景點湧現人潮，中山大學附近有處戲水秘境，出現20幾名穿著清涼的年輕人戲水，約半數沒戴口罩，也無法保持社交距離。

市長陳其邁昨在記者會公布休閒娛樂類規範，他指出，13日起開放崗山之眼、蓮池潭與觀音山等戶外場域，兒童遊戲場、體健設施及水上（域）活動相關項目（如衝浪）等禁止開放。

觀光局長周玲玟說，平日有人固定巡視旗津、西子灣觀景台附近海域，目前任何水域活動都沒有開放，西子灣若進入中山大學校園的水域比較少遊客，遊客可能趁著巡邏空檔戲水，相關單位會派員加強巡邏。

市府指出，微解封時間還沒到，開放範圍也不含水域活動，市府可以理解大家都悶壞了，但稽查人員人力有限，不可能24小時巡查取締，既然有違規就會加強取締。

天氣太熱，一群遊客無視三級警戒的禁令戲水。記者劉學聖／攝影
天氣太熱，一群遊客無視三級警戒的禁令戲水。記者劉學聖／攝影
高雄西子灣一處隱密沙灘出現戲水人潮，甚至有人不戴口罩。記者劉學聖／攝影
高雄西子灣一處隱密沙灘出現戲水人潮，甚至有人不戴口罩。記者劉學聖／攝影
微解封時間還沒到，在家悶壞的民眾紛紛到海邊出遊。記者劉學聖／攝影
微解封時間還沒到，在家悶壞的民眾紛紛到海邊出遊。記者劉學聖／攝影
今天是假日，西子灣沙灘出現出遊人潮。記者劉學聖／攝影
今天是假日，西子灣沙灘出現出遊人潮。記者劉學聖／攝影
高雄市府公布的休閒娛樂類規範，禁止開放水上活動。圖／高市衛生局提供
高雄市府公布的休閒娛樂類規範，禁止開放水上活動。圖／高市衛生局提供
高雄西子灣一處隱密沙灘出現戲水人潮，甚至有人不戴口罩。記者劉學聖／攝影
高雄西子灣一處隱密沙灘出現戲水人潮，甚至有人不戴口罩。記者劉學聖／攝影

社交距離 口罩 中山大學

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