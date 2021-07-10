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台博館13日微解封 即日起開放預約參觀

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
台博館本館、古生物館、鐵道部園區自7月13日起開放預約入館。圖／台博館提供
台博館本館、古生物館、鐵道部園區自7月13日起開放預約入館。圖／台博館提供

配合中央流行疫情指揮中心宣布三級警戒適度鬆綁，國立台灣博物館將於7月13日起，以「預約參觀、人流管控」低度活動方式對外開放，即日起就可上台博官網登記時段，每次將開放兩周時段提供預約，最晚必須於前一日完成預約。

台博館表示，台博本館、古生物館、鐵道部園區13日起重新開館，為配合防疫作業，將採入館預約制，民眾即日起可上官網登記時段，每次開放兩周時段提供預約，最晚需於來館前一日完成預約。

目前開放時間為每周二至周日10:00-12:00、12:30-14:30、15:00-17:00三個時段，每個時段以2小時為單位，每場次結束後進行清場及消毒。為避免群聚，實體活動及團體預約仍維持暫停。

台博館表示，重新開館後，將以「同一時段容留人數本館及古生物館共100人、鐵道部園區100人、參觀者維持1.5公尺社交距離」的原則控制人流，採單一出入口與單向參觀動線，民眾入館前消毒、QRCODE掃描實聯制、體溫量測、戴口罩等其他例行規範也將完整落實。

至於館內餐廳、賣店、兒童展廳暫不開放，穿戴式、互動式、觸控式展示設施也暫停使用，同時暫停現金購票，台博館建議民眾使用悠遊卡、信用卡、台灣Pay購票服務。

此外，台博館也提醒，疫情期間若導致民眾票務權益受損，凡購買台博館四館聯票或持有教育參觀券使用期限為110年5月11日至7月26日之票券，可延長使用至110年8月26日，其中，四館聯票若沒有入館紀錄，都可於8月26日前開館日辦理退票；110年5月14日以前購買且尚在使用期限內之會員卡，則將延長使用期限73天。

疫情 鐵道 社交距離

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