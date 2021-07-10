影／微解封在即 各縣市標準不一人心浮動

中央日前宣布疫情三級警戒延長到七月二十六日，但七月十二日以後授權地方政府「微解封」，由於許多微解封指引標準不一引發爭議，台北市長柯文哲對此批評中央發布命令後就不管，地方政被迫在短時間檢討政策，中央作法非常不負責任；新北市長侯友宜也認為微解封防疫指引標準不一，新北要防堵疫情再起，解封才是例外。

在民生經濟與防疫之間如何取得平衡，各縣市政策標準不一，台南市與彰化市原本要「順時中」開放餐廳內用，但因網路質疑聲浪四起，導致一天內政策轉彎禁止餐飲內用，畢竟各縣市長都怕民眾跨縣市流動，讓自己縣市疫情再起。

台北市長柯文哲表示，像首都生活圈北北基桃的防疫標準應該一樣，而中央在公布微解封準則時也應和地方政府溝通討論，而不是發布命令後就丟給地方政府自己決定。