獸醫看診高風險 北市府推專案為獸醫打疫苗
考量獸醫師工作看診時，需有飼主從旁協助安撫，有接觸人的高風險，台北市政府以專案的方式，今天在關渡國中開設疫苗接種站，為獸醫及其助理人員施打莫德納疫苗，造冊有1225人，這也是全台第一批集體施打疫苗的臨床獸醫師。
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