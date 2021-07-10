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獸醫看診高風險 北市府推專案為獸醫打疫苗

攝影中心 / 記者許正宏／台北即時報導
台北市動保處在關渡國中開設疫苗接種站，為獸醫及其助理人員施打莫德納疫苗。記者許正宏／攝影
台北市動保處在關渡國中開設疫苗接種站，為獸醫及其助理人員施打莫德納疫苗。記者許正宏／攝影

考量獸醫師工作看診時，需有飼主從旁協助安撫，有接觸人的高風險，台北市政府以專案的方式，今天在關渡國中開設疫苗接種站，為獸醫及其助理人員施打莫德納疫苗，造冊有1225人，這也是全台第一批集體施打疫苗的臨床獸醫師。

考量獸醫師工作看診時有接觸高風險，北市府以專案的方式，在關渡國中開設疫苗接種站，為獸醫及其助理人員施打疫苗，造冊有1225人，這也是全台第一批集體施打疫苗的臨床獸醫師。記者許正宏／攝影
考量獸醫師工作看診時有接觸高風險，北市府以專案的方式，在關渡國中開設疫苗接種站，為獸醫及其助理人員施打疫苗，造冊有1225人，這也是全台第一批集體施打疫苗的臨床獸醫師。記者許正宏／攝影
台北市動保處在關渡國中開設疫苗接種站，為獸醫及其助理人員施打莫德納疫苗。記者許正宏／攝影
台北市動保處在關渡國中開設疫苗接種站，為獸醫及其助理人員施打莫德納疫苗。記者許正宏／攝影
台北市動保處在關渡國中開設疫苗接種站，為獸醫及其助理人員施打莫德納疫苗。記者許正宏／攝影
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考量獸醫師工作看診時有接觸高風險，北市府以專案的方式，在關渡國中開設疫苗接種站，為獸醫及其助理人員施打疫苗，造冊有1225人，這也是全台第一批集體施打疫苗的臨床獸醫師。記者許正宏／攝影
考量獸醫師工作看診時有接觸高風險，北市府以專案的方式，在關渡國中開設疫苗接種站，為獸醫及其助理人員施打疫苗，造冊有1225人，這也是全台第一批集體施打疫苗的臨床獸醫師。記者許正宏／攝影
考量獸醫師工作看診時有接觸高風險，北市府以專案的方式，在關渡國中開設疫苗接種站，為獸醫及其助理人員施打疫苗，造冊有1225人，這也是全台第一批集體施打疫苗的臨床獸醫師。記者許正宏／攝影
考量獸醫師工作看診時有接觸高風險，北市府以專案的方式，在關渡國中開設疫苗接種站，為獸醫及其助理人員施打疫苗，造冊有1225人，這也是全台第一批集體施打疫苗的臨床獸醫師。記者許正宏／攝影
台北市動保處在關渡國中開設疫苗接種站，為獸醫及其助理人員施打莫德納疫苗。記者許正宏／攝影
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考量獸醫師工作看診時有接觸高風險，北市府以專案的方式，在關渡國中開設疫苗接種站，為獸醫及其助理人員施打疫苗，造冊有1225人，這也是全台第一批集體施打疫苗的臨床獸醫師。記者許正宏／攝影
考量獸醫師工作看診時有接觸高風險，北市府以專案的方式，在關渡國中開設疫苗接種站，為獸醫及其助理人員施打疫苗，造冊有1225人，這也是全台第一批集體施打疫苗的臨床獸醫師。記者許正宏／攝影

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