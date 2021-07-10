豬價不受疫情衝擊居高不下 恐延至中秋將休市調控供需

豬肉價格居高不下，端午過後應要回穩，但近月來一直維持在每公斤80元以上高價，最高還曾突破87元大關，雲林肉品市場分析，疫情餐廳團膳需求變少，但民眾在家用餐，而反使零售和超商販售量大增，運輸和包裝成本增加，加上天熱豬長得慢，供少需多，價格才跌不下來，若疫情持續，預估這波高價恐得延至中秋過後。

豬價5月底開始不停，國內豬最大供應地的雲林肉品市場拍賣價昨天每公斤82.79元，比去年同期貴了約1成，面對豬隻供不應求，農委會也決議本月14日，全國毛豬交易市場休市1天進行供需調控。

對於豬價居高不一原因，雲林肉品市場總經理黃加安分析指出，近兩個月來疫情嚴峻且天氣炎熱，但豬肉需求不減反增，這是近年來少見的情況，按往常每年端午節後，因需求量減少，豬價自然會回跌，一般都回會跌到每公斤6、70上下，但今年不跌反升。

據雲林肉品市場交易行情顯示，拍賣價從端午節前每公斤漲至80至84元左右，端午節休市後接連3天一度跌破80元，但很快又回升到80元，且一路飆漲到前兩天還漲至86、87元的最高價，昨天稍有回軟但仍未降至80元以下。

許多家庭主婦到市場買菜發現豬價居高不下，自助餐、便當業者考量疫情擔心影響生意卻不敢漲價，暗暗叫苦，蔡姓便當業者說，疫情以來生意少了4、5成，以前端午過後豬肉最便宜，現在卻貴了約兩成以上，生意差成本高，兩頭燒但也沒辦法。

黃加安分析說，全國每天毛豬拍賣量約2萬2000頭，一般認為疫情衝擊，學校停課，照理說團膳進貨量少，豬肉需求降低，價格會下降，但實際上大家在家吃飯或買自助餐，豬肉的整體需求轉移到零售或超商，並沒有減少，反而因運輸、包裝等成本增加，才會使豬價不跌反漲。

黃加安說，市場豬肉需求並沒減少，但供應端則因年初發生豬隻下痢疫情，育成率不佳，加上天氣悶熱豬隻食慾差長得慢，產量減少約1成，雲林每天正常成交量約2200頭，目前只剩約2000頭。