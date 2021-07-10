生食煮熟都美味 黃皮果盛產季行情看俏

民間俗諺說「饑吃荔枝，飽食黃甘。」黃甘又稱為黃皮果，近年台灣種植量漸多，彰化縣溪湖鎮民李添宏從警界退休後務農，5年多前試吃黃皮果，滋味令他「為之驚艷」，開始學種，到目前種有黃皮果的農場合計約5分地，面積在業界前列名茅。

黃皮果每年立春前後開花，結果期長達半年，7月進入一個半月的採收期，目前市價每台斤250元至300元。今年梅雨量大集中，李添宏的果園淹水，種在地勢較低的黃皮果樹泡水逾兩天，全株死亡，幸好數量極少，絕大多數黃皮果樹熬過雨季，成串果實掛枝頭。

李添宏今天表示，2013年退休回彰化，成立天美果園，原本只種無花果，後來增種檀香木，專業專家指導他和妻子陳美名，種檀香必種黃皮果，同是芸香科植物，檀香木會吸收鄰近黃皮果的養分，他和妻子到別家農場買黃皮果種苗，順便試吃黃皮果，連皮帶果肉嚼食後吞下，居然回甘，而且吐氣有香味，他當下決定黃皮果樹不但當作檀香木的營養樹，也要把果皮果當一般果樹種植。

黃皮果樹的天敵是星天牛，李添宏和妻子堅持無毒有機栽培，由手巧的妻子負責抓星天牛。陳美名說，地面有樹皮碎屑，代表星天牛鑽進黃皮果的樹幹，她用鐵絲伸進洞內確定有昆蟲，噴藥後堵住洞口，有時偵察錯誤，躲在樹幹裡的星天牛產卵，孵化出的幼蟲啃食黃皮果樹幹基部內層，破壞水分和養分的疏導系統，導致黃皮果樹枯死。

黃皮果樹從幼苗到結果約需7年，李添宏夫婦使用菸草等植物酵素施肥並矮化植株，黃皮果樹三年就結果。去年第一次結果不穩定，今年較正常，李添宏夫婦飼養蜜蜂授粉，結果後，為每一株果樹各搭一座小網室，以免果蠅叮食。

李添宏夫婦種植有籽、無籽和雞心等品種的黃皮果，研究不同的食用方法，發現生食和當作料理食材都好吃。陳美名表示，俗語說「饑吃荔枝，飽食黃甘。」黃皮果微酸，有黏液，相傳飯後生吃可以促進消化，台灣農民把黃皮果和豬肉同滷，水果酸甜為肉汁提味，黃皮果久煮軟爛，跟滷肉同吃消除油膩感。

黃皮果產自中國嶺南，唐朝文學家韓愈被貶謫廣東潮州，寫詩為好友嚴謨送行，詩中提到「戶多輸翠羽，家自種黃甘。遠勝登仙去，飛鑾不假驂。」描述桂林當天風景秀麗，水果美味，生活其中如在仙境。陳美名說，黃皮果來到台灣很適應環境，生長情形良好，可促進台灣農業收益。