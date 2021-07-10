勇敢逐夢！85位新住民及新二代獲移民署獎助在台圓夢

內政部移民署今天舉辦第七屆「新住民及其子女築夢計畫」線上成果發表，共有32組、85位新住民及新二代獲獎助，透過影片分享他們在台築夢的成果，內政部長徐國勇特別恭喜獲獎者，勉勵他們勇於追求夢想，踏實築夢的表現，並期許更多的新住民及家人，在台灣展翅高飛。

徐國勇說，築夢計畫的參獎者，發揮夢想家的創意精神，有人透過網路行銷在地鳳梨農產品，有人運用在地龍眼木製作煙燻培根，有人製作生物標本展現台灣生物多樣性，也有師生共同拍攝紀錄片介紹跨國銜轉學生的故事，還有全家合力運用AI科技建立台灣海洋生態資料庫等，不但結合在地資源，更具備了放眼國際、邁向全球發展的潛能。

移民署長鐘景琨表示，築夢計畫歷年來協助許多新住民克服困境、實現夢想。今年的獲獎者，分別來自越南、印尼、泰國、柬埔寨、日本、馬來西亞、牙買加、英國、加拿大、港澳及大陸，各分組獲獎者都在夢想的路上展開新的篇章，並成為滋潤台灣土地的養分。

這次獲獎的郭于萍同學，從小在加拿大接受教育，到台灣後選擇自學之路。郭于萍熱愛動物，捨不得動物死亡後就消逝在世界上，藉由參加多項學習營，習得製作標本技巧，爸爸郭義雄也一同參與打造微型生物教室。期望未來能自己開一場標本成果展覽，讓世人瞭解與動物和平共存的重要性，並欣賞標本世界的魅力。

另外，母親分別來自越南、柬埔寨及大陸的馬祖角力運動員鄭少永、鄭浩倫及劉玉婷同學，在王明亮教練的帶領下參加築夢計畫，善用獎金全力支援學生零用金及營養品，甚至安排課輔指導，讓同學們能夠毫無負擔的訓練比賽，獲選角力國家代表隊，為國爭光，讓偏鄉的新住民子女一圓全國冠軍的夢想。