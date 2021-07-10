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醫奉獎得主 李松青跨海替資收婦救腿 歷時5個月今出院

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
資收婦人歷時五個月治療，今天拆線出院，院方準備蛋糕為她慶祝。記者王昭月／翻攝
資收婦人歷時五個月治療，今天拆線出院，院方準備蛋糕為她慶祝。記者王昭月／翻攝

高雄市年近60歲從事資源回收的婦人今年初不慎被回收的鋼琴蓋砸斷左小腿，雖然緊急接回斷腿，但巨大傷口潰爛爆裂，慘不忍睹。活力得中山脊椎外科醫院骨科醫師李松青替她進行非侵入性震波治療並做局部皮瓣手術疫情期間心繫她傷勢，特從澎湖申請跨海來高雄替她診治。長達5個月馬拉松式治療，讓她免於截肢，今天並拆線歡喜出院。

曾獲第25屆醫療奉獻獎醫師李松青平時在澎湖開業，每兩周來高雄看診，碰上被回收物的鋼琴砸斷小腿的婦人求治，他先替這名資收婦的患肢進行固定手術處理骨折，但由於她的左小腿遭重壓傷及組織神經，術後長達20多公分的傷口潰爛滲出黃色組織液，。

李松青表示，婦人因術前撞擊傷及術後皮瓣缺血性壞死，導致固定患肢的鋼板暴露，如不慎感染引起敗血症，可能還需截肢。

李松青為此除替婦人清創，也使用震波治療處理傷口，密集使用水介質震波幫婦人療傷，以震波能促進血管新生，讓傷口的表皮生長進而癒合，他說，震波也能產生不同的血管性跟骨原性的生長因子，刺激骨頭的癒合。最後輔以局部皮瓣覆蓋輔助厚皮植皮手術，多管齊下，保住婦人的左小腿不致截肢。

資收婦人的療程長達5個月，碰巧遇上三級警戒，在疫情險峻的時刻，李松青仍固定申請跨海來高雄替她診治，今天終於拆線，婦人的傷腿不僅外觀平整，走路也不必再靠助行器，醫院今天也特別準備蛋糕替她慶祝。

資收婦人的左小腿原本傷口巨大，如今平整也不影響行走。記者王昭月／翻攝
資收婦人的左小腿原本傷口巨大，如今平整也不影響行走。記者王昭月／翻攝
平日在澎湖開業執醫的李松青（左），為救高雄資收婦人的傷腿 ，固定申請來高雄替她治療。記者王昭月／翻攝
平日在澎湖開業執醫的李松青（左），為救高雄資收婦人的傷腿 ，固定申請來高雄替她治療。記者王昭月／翻攝

手術 疫情 澎湖

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