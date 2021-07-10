微解封！台中麗寶消費滿百元 免費進入6萬坪落羽松秘境

7月13日起微解封，台中麗寶樂園渡假區限時開放落羽松秘境，只要在渡假區消費滿百元，即可免費進入落羽松秘境，讓全家走出戶外大口森呼吸、享受芬多精，親近久違的大自然，感受落羽松碧绿青翠的獨特魅力，一解宅在家近2個月的煩悶無趣。

麗寶樂園渡假區7月13日至7月30日舉辦「麗寶防疫新生活 祕境踏青購FUN心」活動，只要憑麗寶樂園渡假區消費百元以上發票，即可免費進入落羽松秘境，超過6萬坪的遼闊大草原，適合全家踏青出遊，還有近3000棵落羽松樹木超級壯觀，綿延1.5公里長，走入其中，宛如進入綠色隧道，更與遠眺的火炎山、天空之夢摩天輪，形成絕美景色，適合大人休憩充電、小孩放電。配合防疫政策，落羽松秘境控管容留人數，達1000人即暫停開放，並禁止餐飲，保持安全社交距離。

麗寶Outlet Mall配合防疫，入館須全程配戴口罩、簡訊實聯制外，更裝設大型慶典智慧防疫門，進入檢測門後，從量測體溫、酒精、消毒燈、全方位噴霧，進入5秒即可完成，室內場域還購置消毒機器人，利用AI人工智慧，自主性完成場域消毒，更於全館出入口設置醫療級的UVC消毒燈，打造安全安心購物環境。