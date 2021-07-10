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菜貴豬肉也貴 全國肉品市場14日休市 調節產銷平抑肉價　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
國產毛豬拍賣均價每公斤80元以上長達一個月，政府將調節產銷。記者簡慧珍／攝影
國產毛豬拍賣均價每公斤80元以上長達一個月，政府將調節產銷。記者簡慧珍／攝影

國產豬肉拍賣價格在端午節前上漲到每公斤均價80元，並未節後回跌，今天逼近每公斤85元大關，中央將通知全台肉品市場本（7）月14日休市一天，一方面調節毛豬產銷，希望抑制豬價持續走揚，一方面各肉品市場同步消毒，為解封後可能產生的大量餐飲消費作好準備。

彰化縣肉品市場毛豬行情從農曆春節過後緩步上升，端午節前跨過每公斤拍賣均價80元，昨天已經84.77元，市場預期還有漲價空間，近日家庭主婦買菜都忍不住抱怨「菜貴，肉也貴；什麼都漲，只有薪水不漲。」

彰化縣肉品市場指出，我國開放美豬進口，消費者為了避免「踩雷」，只買台灣豬，而在地養豬農民對未來經營充滿不確定性，趁著去年底政府一連串扶助國產毛豬產業的措施，把握機會出售成豬，接下來農曆春節對毛豬需求量大增，節後農民消毒豬舍、進豬飼養，目前的毛豬供應缺口最快中秋節前補上。

另一方面，家畜飼料黃小米從今年初到現在已經比去年底漲三成，農民勢必反映飼養成本，豬價在市場需求量大和飼料價格不斷升高的兩大因素夾擊下，步步走高，市場預料解封後餐館消費回歸正常，再增加國產豬肉用量，讓豬價幾乎沒回跌的空間。

彰化縣肉品市場表示，中央注意到國產豬肉處於高檔近一個月，已召集全台各縣市肉品市場開會，決議本月14日將休市一天，為每天出豬踩煞車，「囤積」毛豬以緩解市場的緊迫需求；全國防疫警戒可能在本月下旬解封，毛豬交易必然熱絡，各肉品市場提前在休市當天消毒環境，做好後疫情時代的準備。

農民

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