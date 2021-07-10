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影／孕婦施打疫苗 醫界：一人吃兩人補

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
醫師表示，懷孕初中後期，都能夠施打疫苗。記者王昭月／攝影
醫師表示，懷孕初中後期，都能夠施打疫苗。記者王昭月／攝影

孕婦被歸為第六類疫苗施打對象，且多數優先施打莫德納，醫師表示，很多人不知道，施打疫苗後其實在母體的乳汁裡也驗得到抗體，換句話說，有打疫苗的孕婦是「一人吃，兩人補」。

高雄鈞安婦幼聯合醫院今天約集15名懷孕的準媽媽一起接種莫德納疫苗，一早前來施打的蘇姓婦人懷孕大約10到11周，行前因擔心接種後發生副作用，還特別做功課研究疫苗一番，就怕接種後有任何閃失。她說，這是第二胎，正好在疫情期間無預期報到，她自己也有點嚇到，但面對疫情，還是決定接種做好保護措施。

另名媽媽在產檢時得知醫院可以接種，也決定施打，已懷上第四胎的她表示，從新聞接收到資訊都指施打瘦苗對寶寶和母體比較好，好在是打莫德納，若是AZ可能就會再考慮。

鈞安婦幼醫院院長林克臻表示，原則上莫德納對孕婦來講，安全性是比較高的，這批mRNA（信使核糖核酸）疫苗是以孕婦為優先施打對象，施打約15天後，臍帶血裡就可以驗得到抗體，對寶寶來講是好的，其次，孕婦本身的乳汁也驗得到抗體，就好像一般人說的「一人吃，兩人補」。

他表示，萬一真的沒有選擇，其實AZ疫苗也是可以施打，唯一怕一些年輕孕婦可能會血小板低下，產生血栓，但機會亦不大。不管是AZ或莫德納，在施打時都無需避孕也不必要驗孕，也就是懷孕初期、中期、後期都可以打，因此婦產科醫學會才會建議，孕婦最好打mRNA疫苗，而mRNA疫苗現有的品牌的是莫德納與BNT。

孕婦被列為第六類疫苗施打對象，高市也可到一般指定醫療院所接種。記者王昭月／攝影
孕婦被列為第六類疫苗施打對象，高市也可到一般指定醫療院所接種。記者王昭月／攝影
目前國內孕婦，都優先施打莫德納疫苗。記者王昭月／攝影
目前國內孕婦，都優先施打莫德納疫苗。記者王昭月／攝影
鈞安婦幼醫院院長林克臻表示，孕婦施打疫苗，其實是一人吃兩人補。記者王昭月／攝影
鈞安婦幼醫院院長林克臻表示，孕婦施打疫苗，其實是一人吃兩人補。記者王昭月／攝影

AZ疫苗 孕婦 懷孕

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