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奧萬大森林遊樂區微解封 遇野生動物遵循三不原則
國內防疫第三級警戒延長至7月26日，但部分場域也微解封，南投林區管理處奧萬大國家森林遊樂區及部分自然步道，13日起適度開放，但將管控入園人數，也請遊客遵守「三不原則」(不餵食、不干擾、不接觸)，才能與野生動物和諧共處。
南投林管處表示，奧萬大國家森林遊樂區13日起，在強化防疫措施及降載服務量能的情況下開園，嚴格控管入園人數以800人為上限，超過時將採一進一出制，售票處落實實聯制及量測額溫，額溫超過37.5度以上者，不予入園，入園者需全程配戴口罩，加強宣導保持安全社交距離，避免10人以上群聚，更在各據點準備酒精自動噴灑器，公廁提供洗手乳，搭配防疫告示鼓勵遊客加強手部清潔。
住宿部分，將可訂房量降載至五成，每房人數最多4人，園區餐廳供餐將以個人套餐或盒餐方式，請遊客盡量外帶避免內用。另請遊客多加使用電子門票、行動支付等減少人與人接觸之收付款方式入園，共同為防疫努力。
奧萬大國家森林遊樂區自5月中休園，大量減少人為干擾，許多野生動物紛紛出現，放心地覓食追逐，享受無人打擾的時光，現在奧萬大即將開園，南投林區管理處提醒大家，如果在遊樂區巧遇這些野生動物，歡迎在保持安全距離下拍照留念，但是務必要遵守不餵食、不干擾、不接觸原則，與野生動物和諧共處。
區域步道部分，除了鯉魚潭步道因道路坍方，以及南投縣政府聯外道路修繕工程影響無法開放外，其他如澀水步道、桃源里森林步道、清水岩步道群、麒麟山森林步道、坑內坑森林步道、龍過脈森林步道、二崙自然步道、九九峰森林步道皆於13日同步開放，林管處再次呼籲前往步道旅遊的民眾注意保持社交距離、全程配戴口罩、勿超過10人群聚，為了配合在地居民防疫，請遊客避免進入步道周邊之部落及社區。
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