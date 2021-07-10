56歲馬拉松健將腹脹竟肝癌末期 醫療團隊拚1周完成治療

56歲陳姓男子為馬拉松健將自認身體健康，有B型肝炎帶原卻從未追蹤檢查，直到去年底腹脹難耐就醫才發現是肝癌晚期，腫瘤侵犯肝門靜脈，遍及肝臟左右兩葉，且最大達8公分，是肝癌晚期。男子得知檢查結果十分絕望，防疫期間為了拚更好的治療效果，他接受台中榮總肝癌團隊溝通建議，住院一周完成釔90體內放射治療。截至最近今年5月20日的核磁共振影像追蹤，血管性豐富的肝臟腫瘤大部分都已消失。

台中榮總放射線部影像醫學科主任張碧倚說明，目前肝癌治療多元化，無論是肝癌早期、中期或晚期病患，經與醫師充分溝通、討論，選擇提供最適合的治療，其中自費的釔90體內放射線治療，患者從評估、住院到完成治療在同一個星期內就能完成，大幅減少住院次數，又能有效控制病情，是疫情流行下的肝癌治療新選擇。

台中榮總放核醫科醫師魯祐祐說，陳姓病患在去年11月30日住院，二階段治療在12月3日完成，12月6日順利出院，短短一周內順利完成了這項艱鉅的任務，陳姓病患離開病房時表達深深感謝中榮肝癌團隊，讓他能在這麼短的時間接受到如此妥善的治療，也放下心中的恐懼與擔憂。

魯祐祐指出，另一名71歲爺爺，自診斷肝癌後接受多次傳統肝動脈栓塞，也自費接受載藥微球栓塞治療，但因無法承受化學藥物的副作用而停止，5個月後發現肝癌復發，自費接受釔90肝腫瘤治療。住院兩天後就出院，返家後前幾周稍微疲累，沒有其它不適的感覺。追蹤半年治療的腫瘤沒有復發，治療效果良好，達到完全治癒的效果。

魯祐祐說明，釔90是會釋放出β-射線的放射性同位素，釔90肝腫瘤治療經由血管攝影定位，以導管經肝動脈將數千萬個帶有釔90的微球體輸送至供應肝腫瘤的微細血管，透過高輻射劑量殲滅癌細胞。可應用於不能手術或傳統治療無效的肝癌，優點為可以減少治療的次數，帶來較好的生活品質。

魯祐祐指出，釔90肝腫瘤治療為多專科團隊治療，台中榮總堅強團隊包括臨床內外科、放射線部腹部影像醫學科主任張碧倚、核醫科有他與主任蔡世傳、放射師、輻防師及核醫藥師等，提供病人優質的治療。