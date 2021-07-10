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台商返台居檢竟視網膜剝離 醫護全副武裝手術救回視力

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
醫護團隊穿全套防護衣，戴3層手套、防護面罩、隔離護目鏡，施行顯微鏡手術確實吃力。圖／台中慈濟醫院提供
醫護團隊穿全套防護衣，戴3層手套、防護面罩、隔離護目鏡，施行顯微鏡手術確實吃力。圖／台中慈濟醫院提供

陳姓台商回台居家檢疫期間，左眼突然看不見，送急診卻因檢疫期未滿，醫師要求完成檢疫再手術，陳男擔心失明轉而求助台中慈濟醫院，眼科主治醫師周兆峰直接收住專責病房，順利手術保住視力，陳男感謝醫師仁心及醫院團隊協助，捐贈20萬元善款，讓愛循環，協助更多需要幫助的病人。

陳男在中國經商，登機返台當天起床就發現左眼左側視野好像被黑布遮住，以為是沒睡好，抵家後開始14天居家檢疫，沒想到左眼影像缺失越來越嚴重，擔心會失明，因此打電話向衛生局求助送急診，檢查出視網膜剝離，但醫師要他完成居家檢疫後再手術。

陳男被拒絕手術後返家，因擔心失明，吃不下也睡不好，開始打電話四處求助，台中慈濟醫院眼科部醫師周兆峰獲知後，認為視網膜剝離是急症不能拖。前一位醫師應是擔心穿著全套防護裝備動手術會增加手術困難度與失敗風險，但為病患視力著想，周兆峰還是決定收治病人。

陳男PCR篩檢為陰性，但仍在居家檢疫期，就醫程序必須依疑似感染病人治療程序，由急診入院並收治於專責病房。陳男入住後，周兆峰隨即全身防護裝備，在病房使用移動式裝備進行眼底檢查，確認視網膜剝離已靠近黃斑部中央，必須立即手術，否則會造成感光細胞缺氧壞死，造成視力永久缺損。

周兆峰表示，視網膜包含感光細胞層與脈絡膜，感光細胞層與脈絡膜原本緊密貼和，因視網膜裂孔造成玻璃體液化後，液體滲入造成感光細胞層與脈絡膜分離，就像壁紙從牆壁分開一樣。由於感光細胞是透過脈絡膜供應氧氣與養分，如果感光細胞層脫離脈絡膜太久就會壞死，造成永久視力損傷，愈早手術治療，預後效果愈好。

醫護團隊穿全套防護衣，戴3層手套、防護面罩、隔離護目鏡，再加上自己戴眼鏡，這情況施行顯微鏡手術，確實吃力。還好處理過的視網膜剝離手術個案不少，但有時因快速換氣，造成眼鏡起霧，立刻調息平靜緩緩呼吸，眼鏡就不會起霧，圓滿完成手術。陳男休養數日後再做眼底檢查，癒合不錯，已返家休養。

周兆峰提醒，視網膜剝離屬於眼科急症，千萬不能拖，即使要防疫，也一定要快到醫院檢查治療，才不會造成永久性視力損傷。

台中慈濟醫院眼科主治醫師周兆峰為陳男檢查視網膜復原狀況。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院眼科主治醫師周兆峰為陳男檢查視網膜復原狀況。圖／台中慈濟醫院提供

手術 醫師 視力

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