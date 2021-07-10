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這些餐飲集團「未解封」！暫不開放內用、拚外帶外送

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
集團餐飲為求一致，多數傾向暫不開放內用，仍強打外帶外送。圖為陶板屋外帶版和風牛排套餐。圖／王品集團提供
集團餐飲為求一致，多數傾向暫不開放內用，仍強打外帶外送。圖為陶板屋外帶版和風牛排套餐。圖／王品集團提供

中央宣布微解封，地方未必全配合，餐飲集團陸續轉彎，多數傾向暫不開放內用，仍強打外帶外送；目前包括饗賓、王品、漢來美食、瓦城泰統等四大餐飲集團，以及馬辣餐飲連鎖、鬍鬚張與名店鼎泰豐、添好運、了凡等，三級警戒前暫不開放內用。

饗賓餐旅旗下7個品牌、46家店，昨日緊急宣布「全部餐廳暫停開放內用」，將仍以外帶外送為主。業者透露，發布微解封消息當日，各餐廳電話就被打爆，尤其饗饗、旭集最熱門，旗下4品牌的Buffet原本配合政策、每餐期至多一百人，也快速客滿，「可見民眾真的悶壞了」。

原本準備跟進「微解封」的餐飲業者也陸續改變策略，王品集團表示，由於各縣市政府紛紛決定暫緩開放餐廳內用，王品集團遵守政策，以防疫安全為最優先考量，全台門店暫緩開放內用，仍僅提供外帶、外送服務，直到各級政府公布新的防疫準則。

漢來美食、瓦城泰統集團也跟進，兩大集團旗下各餐廳暫不開放內用。漢來美食指出，漢來美食門市以雙北和桃園為主，為維持全台據點原則一致，改為26日前餐廳不開放內用，維持外帶、外送服務。

此外，馬辣集團旗下所有品牌、分店也將持續提供外帶優惠，業者表示，要到7/31或政府調整新準則為止。鬍鬚張與名店鼎泰豐昨晚也跟進，全台門市目前暫不開放內用，未來將視疫情狀況評估。

代理兩大米其林品牌「添好運」及「了凡油雞‧燒臘‧飯‧麵」的和億生活集團今早也宣布，「防疫優先，維持現狀」，將禁止內用至7月26日，以外帶、外送、線上訂餐及自有電商「和億生活go」服務為主，所有外帶優惠也持續延長。

和億生活集團外帶優惠包括，添好運滿額600元即享88折再送300元現金抵用券、了凡滿額500元即享88折再送300元現金抵用券；餐飲、百貨同業、外送員享外帶85折；疾管署、健保署、衛生局、醫護、軍警消人員享外帶5折。

了凡主打線上或外帶優惠。圖／和億生活集團提供
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漢來海港轉型推「防疫超值海鮮箱」，嚴選來自各地海鮮名物，共有5大生鮮食材組，業績看好。圖／漢來美食提供
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宅家帶動外帶外送業績，圖為饗賓集團旗下「饗在家EAT＠HOME」提供小包裝易烹調的經典菜色料理組合包。圖／饗賓集團提供
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