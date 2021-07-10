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午後雷雨範圍擴大 下周天氣型態將逐漸改變
過去幾天天氣型態轉變為典型的夏季型天氣，天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇表示，上午晴朗，午後雲量增多，西半部局部地區有些熱對流雷雨發生的情況，預估今明兩天仍是這種夏季型天氣為主。
不過，午後雷雨發生的範圍可能會比前幾天稍微擴大，對流發生的地方有出現短時較大雨勢的機會，前往山區活動或是午後要外出，仍要特別注意天氣變化的情況。各地溫度偏高悶熱，尤其是大台北以及東半部地區，有出現36度以上高溫的機會。
展望下周，吳聖宇說，目前來看天氣型態將慢慢有些改變，主要是因為太平洋高壓的位置將有逐漸往北、往東調整的趨勢，隨著高壓往北抬，菲律賓到南海一帶也將逐漸轉變為相對的低壓區，並且逐漸往北擴展到台灣、大陸華南等地，預期到了下周末左右，台灣附近可能就會比較明顯的進入氣壓較低的範圍內，因此大氣狀態將會逐漸變得不穩定。
他說，預估下周一到周二主要的天氣變化仍是西半部的午後雷雨，下周三到周五除了西半部午後雷雨外，低壓區北側的偏東風也將為東半部迎風面帶來水氣，出現短暫陣雨的機會增多，下周末低壓區更往北擴展，各地下雨的機會也可能再提高，不過由於預報的結果仍在持續調整中，未來的變化幅度還有待觀察。
至於颱風，吳聖宇說，預期短時間內仍沒有明顯的颱風發展機會，最快也是要等到下周末到下下周，太平洋高壓勢力北抬後，才有機會讓出足夠的空間使得颱風開始發展，因此預估要等到7月下旬颱風出現的可能性才會提高，由於氣候上來看，每年7月平均應該要有3-4個颱風形成，如果7月中旬仍然沒有颱風的話，那麼今年7月份颱風生成的數量可能會偏少，颱風形成後也不見得就會影響台灣，變化還很大，值得繼續留意。
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