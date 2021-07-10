聽新聞
test
0:00 / 0:00
網路直播彌撒 天主教堂線上虔誠敬拜
中央流行疫情指揮中心宣布再延長防疫三級到26日，13日微解封，對宗教場所雖有條件開放，但天主教嘉義教區仍決定26日前暫停開放教堂，停止聚會活動，雖教堂關閉，但教會從防疫三級開始就透過網路線上直播彌撒，活化教友信仰，線上宗教禮儀不中斷。
線上直播彌撒，遵照防疫指引，室內5人以下，神父與教友全程戴口罩，教友透過手機、電腦收視，線上祈禱，「神」領耶穌聖體，嘉義教區署理（代理主教）吳終源說，6月10日內政部發文台灣主教團，重申防疫措施：實體宗教集會活動暫停辦理，但線上直播不在此限，線上直播舉行宗教儀式工作人員，須遵守室內5人、室外10人以下限制，且須落實實聯，全程佩戴口罩、禁止飲食、保持社交距離、加強清潔消毒及防疫措施。
嘉義教區遵守政府規定，網路線上彌撒直播：主日有斗南、土庫、西螺堂區；大林堂周六和主日都有直播，英語主日彌撒在梅山堂播出；平日彌撒周一斗南和西螺；周二崙背；周三吳鳳南路；周四虎尾；周五斗六、土庫；大林周一到周六有直播。網路有教宗方濟各所撰「心領聖體祈禱文」，也有線上玫瑰經和祈禱會。
吳終源表示，天主教禮儀與民間信仰宮廟儀式，有極大差別，教會是以信仰和禮儀集合團體，不在個人祈福禳禍、消災解厄。疫情無法集會，已是極大刻苦犧牲，線上彌撒、線上祈禱只是變通。
吳終源說，疫苗注射但求能充分供應，除去疫情影響。「我們相信祈禱力量，求主賜給我們智慧勇氣，遵守防疫措施，大家和睦相處、彼此關懷，互助合作，走向愛與包容；不恐懼、不害怕，但要虛心信賴天主，信任專業人員教導指揮，養成好習慣，去除自我中心，謹小慎微，大家同心協力、團結一致，共度難關。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言