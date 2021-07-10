網路直播彌撒 天主教堂線上虔誠敬拜

中央流行疫情指揮中心宣布再延長防疫三級到26日，13日微解封，對宗教場所雖有條件開放，但天主教嘉義教區仍決定26日前暫停開放教堂，停止聚會活動，雖教堂關閉，但教會從防疫三級開始就透過網路線上直播彌撒，活化教友信仰，線上宗教禮儀不中斷。

線上直播彌撒，遵照防疫指引，室內5人以下，神父與教友全程戴口罩，教友透過手機、電腦收視，線上祈禱，「神」領耶穌聖體，嘉義教區署理（代理主教）吳終源說，6月10日內政部發文台灣主教團，重申防疫措施：實體宗教集會活動暫停辦理，但線上直播不在此限，線上直播舉行宗教儀式工作人員，須遵守室內5人、室外10人以下限制，且須落實實聯，全程佩戴口罩、禁止飲食、保持社交距離、加強清潔消毒及防疫措施。

嘉義教區遵守政府規定，網路線上彌撒直播：主日有斗南、土庫、西螺堂區；大林堂周六和主日都有直播，英語主日彌撒在梅山堂播出；平日彌撒周一斗南和西螺；周二崙背；周三吳鳳南路；周四虎尾；周五斗六、土庫；大林周一到周六有直播。網路有教宗方濟各所撰「心領聖體祈禱文」，也有線上玫瑰經和祈禱會。

吳終源表示，天主教禮儀與民間信仰宮廟儀式，有極大差別，教會是以信仰和禮儀集合團體，不在個人祈福禳禍、消災解厄。疫情無法集會，已是極大刻苦犧牲，線上彌撒、線上祈禱只是變通。