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配合微解封！台鐵13日起復駛26班次 連末班車也有

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
配合微解封，台鐵局恢復部分列車行駛。本報資料照片
配合微解封，台鐵局恢復部分列車行駛。本報資料照片

中央流行疫情指揮中心日前宣布，13日起微解封。為服務通勤旅客，台鐵局宣布7月13日起回復開行通勤時間帶區間車17列次及區間快車3列次；另考量對號列車末班車仍有部分旅運需求，並配合列車編組運用，回復開行西線對號列車4列次及東線對號列車2列次，回復開行後，平日停駛各級列車45列次、假日65列次。

台鐵說，依指揮中心5月11日公布事項及交通部6月28日交路字第1105008011號公告，因應疫情發展，6月28日至疫情警戒第三級結束止，各級對號列車（太魯閣號、普悠瑪號、自強號、莒光號及復興號）禁止站票（無座）搭乘，持用定期票或悠遊卡、一卡通等電子票證旅客，請搭乘區間車或區間快車，站票（無座）搭乘對號列車，台鐵將予勸導請其下車，勸導不聽者，將移送鐵警局交地方衛生單位裁罰。

台鐵說，列車停駛受影響旅客，將協助退換票或改搭當日最近班次列車繼續行程；已購票旅客不限搭乘區間，均可自票面乘車日起一年內，持原車票至台鐵各車站窗口辦理退票，免收手續費，已完成網路付款未取票之車票及「臺鐵e訂通」退票車票，手續費由台鐵局統計批次退款，因應防疫期間調整疏運措施，造成不便，敬請見諒。

台鐵說，列車行駛車次、時刻，參閱台鐵網站（ http://www.railway.gov.tw ），及各車站公告。

班次表。圖／台鐵提供
班次表。圖／台鐵提供

台鐵13日起復駛26班次。圖／台鐵提供
台鐵13日起復駛26班次。圖／台鐵提供

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