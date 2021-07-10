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微解封 嘉縣山海2大景點太平雲梯、高跟鞋教堂人流管制
交通部觀光局嘉義縣阿里山國家風景區管理處、雲嘉南濱海國家風景區管理處，分別招租民間經營的山、海觀光景點：梅山鄉太平雲梯、布袋鎮高跟鞋教堂園區，13日微解封有條件開放，太平雲梯現場遊客管控：登橋人流減半，原300人降低為150人；高跟鞋園區最高總量管制200人。
太平雲梯微解封營運因應措施：購票系統管控：線上購票人數減半，但維持開放現場購票，開放處包含遊客中心售票口及雲梯入口，共2處；現場遊客管控：登橋人流減半 ，原300人降低為150人，登橋處入口量額溫、須配戴口罩、簡訊實名制，並設有大聲公宣導。
遊客中心管控：一樓遊客中心開放限室內10人，並須量額溫及配帶口罩簡訊實聯制才能進入、二樓餐廳暫不開放內用僅提供外帶之服 務。停車場依規範開放40%車位。如車流過多將增派交管人員。
布袋高跟鞋園區最高總量管制200人，開放進入園區時間為上午9點到下午4點，下午5點清場。由新西路單一出入口管制，高跟鞋園區遊客停車場封閉一律使用路邊停車，遊客統一步行進入落實人流管制。遊客中心、布袋543故事館及布袋濕地公園仍維持封閉。
遊客全程配戴口罩，保持1.5公尺社交距離，室內單一進出口管制、落實實聯制、提供酒精消毒與量測體溫。加強室內環境清潔與消毒，從業人員需配戴口罩，健康管理，停車場管制數量降為40%，封閉部分以交通錐與連桿進行阻隔。
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