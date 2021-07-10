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微解封 嘉縣山海2大景點太平雲梯、高跟鞋教堂人流管制

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山國家風景區管理處招租民間經營的梅山鄉太平雲梯，13日微解封，現場遊客管控：登橋人流減半，原300人降低為150人。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區管理處招租民間經營的梅山鄉太平雲梯，13日微解封，現場遊客管控：登橋人流減半，原300人降低為150人。圖／阿管處提供

交通部觀光局嘉義縣阿里山國家風景區管理處、雲嘉南濱海國家風景區管理處，分別招租民間經營的山、海觀光景點：梅山鄉太平雲梯、布袋鎮高跟鞋教堂園區，13日微解封有條件開放，太平雲梯現場遊客管控：登橋人流減半，原300人降低為150人；高跟鞋園區最高總量管制200人。

太平雲梯微解封營運因應措施：購票系統管控：線上購票人數減半，但維持開放現場購票，開放處包含遊客中心售票口及雲梯入口，共2處；現場遊客管控：登橋人流減半 ，原300人降低為150人，登橋處入口量額溫、須配戴口罩、簡訊實名制，並設有大聲公宣導。

遊客中心管控：一樓遊客中心開放限室內10人，並須量額溫及配帶口罩簡訊實聯制才能進入、二樓餐廳暫不開放內用僅提供外帶之服 務。停車場依規範開放40%車位。如車流過多將增派交管人員。

布袋高跟鞋園區最高總量管制200人，開放進入園區時間為上午9點到下午4點，下午5點清場。由新西路單一出入口管制，高跟鞋園區遊客停車場封閉一律使用路邊停車，遊客統一步行進入落實人流管制。遊客中心、布袋543故事館及布袋濕地公園仍維持封閉。

遊客全程配戴口罩，保持1.5公尺社交距離，室內單一進出口管制、落實實聯制、提供酒精消毒與量測體溫。加強室內環境清潔與消毒，從業人員需配戴口罩，健康管理，停車場管制數量降為40%，封閉部分以交通錐與連桿進行阻隔。

雲嘉南濱海國家風景區管理處招租民間經營的布袋鎮高跟鞋教堂園區，13日微解封，最高總量管制200人。圖／雲嘉南濱管理處提供
雲嘉南濱海國家風景區管理處招租民間經營的布袋鎮高跟鞋教堂園區，13日微解封，最高總量管制200人。圖／雲嘉南濱管理處提供

高跟鞋教堂 口罩 太平雲梯

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