雪霸國家公園「微解封」 7月13至26日調整管制措施

雪霸國家公園管理處因應三級警戒微解封的防疫需求，昨天下午公告調整管制措施，包括室內及戶外遊憩據點、山屋與生態保護區、停車場等，將從7月13日起至7月26日實施，雪管處呼籲民眾配合。

雪霸國家公園管理處表示，微解封管制重點如下：

一、室內遊憩據點：採實聯制、單一出入口及引導分流措施，民眾須配戴口罩、配合量測體溫及維持安全社交距離，遊客服務中心（含展示館）進行總量管制，且視聽室採梅花座入座。

二、山屋與生態保護區：除維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需外，山屋全面關閉並禁止人員進入雪霸國家公園生態保護區，已獲得許可進入者，其許可證自動廢止。

三、戶外遊憩據點：將加強監測人流聚集狀況，倘人流密度過高，將適時分流、管制或封閉；民眾仍應全程配戴口罩與維持社交距離（1公尺），停止10人以上聚會，雪管處將會同保安警察第7總隊第5大隊巡查，如有未戴口罩或群聚者，將報請相關機關依傳染病防治法第70條第1項規定，裁罰3000元以上1萬5000元以下罰款。

四、各停車場降低停車數減為原數量之40%，並得視現場狀況及服務品質適時彈性調整，以避免人潮群聚。

此外，雪管處也提供相關防疫便民措施，包括協助辦理入園取消作業，加速民眾申請九九山莊退費流程；禁止入園期間，民眾不須至入園系統辦理取消入園作業，也不影響後續申請權益與資格。