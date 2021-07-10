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美股跌後勁彈 道瓊漲448點、三大指數同創歷史新高

今依舊熱 下周三起東風波移入 降溫雨多午後防劇烈降雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
下周三起水氣變多。聯合報系資料照
下周三起水氣變多。聯合報系資料照

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地天氣炎熱，下周三起太平洋高壓減弱，逐漸發展成為季風低壓，水氣多、午後降雨劇烈，氣溫也會降低。

吳德榮說，昨各地區最高溫大約都在36、37度，以北部（台北大安區）37.1度為最高。昨午後有對流近山區發展，範圍不大，台南山區仍有強降雨，顯示太平洋高壓的沉降作用，並不足以完全壓制大氣不穩定度的釋放。

吳德榮說，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今各地大多晴朗炎熱、紫外線強，最高溫約在36度左右，要防曬、防中暑；因低層盛行東南風、水氣略多，大氣仍不穩定，太平洋高壓的沉降作用，無法完全抑制午後的強對流，主要在山區發展，偶爾影響部分鄰近平地。

吳德榮說，各地區氣溫：北部24至36度，中部25至36度，南部24至36度，東部23至36度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日至下周二各地大多晴朗炎熱、紫外線強，高溫仍在36度左右，要防曬、防中暑；因低層水氣逐日增多，大氣不穩定度提高，午後對流旺盛，主要在山區，平地受影響的範圍擴大。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下周三至周六太平洋高壓減弱東退，東風波移入，並逐漸發展成季風低壓。

吳德榮說，季風低壓為大尺度的低壓環流，水氣多、大氣不穩定度高，午後易有劇烈降雨，其他時間亦有局部降雨的機率，各地區的最高氣溫下降。不過，天氣的逐日變化與低壓環流內的對流發展有關，模式模擬將持續調整，應密切觀察最新資料。

吳德榮 高溫 紫外線

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