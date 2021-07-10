長照家庭怒吼 一人一信請小英總統還我日照與失智據點

三級警戒之下，許多人如同走進沒有光亮的隧道，尤其是失智症患者的家屬與照顧者，光是讓長輩戴上口罩就已經心力交瘁。原本在日照中心或照顧據點的長輩，照顧難度最高，本來每天固定出門，如今大多數時間只能關在家裡，他們苦，家屬更苦。

全國有547家長照2.0日間照顧中心，494家失智據點，因為防疫封鎖兩個月，2.4萬個家庭頻臨崩潰，由四個團體發起「長照家庭怒吼，小英總統！還我日照與失智據點」活動，認為相關工作人員、收托對象皆已接種疫苗，持續封鎖實在沒有道理，請長照家庭一人一信給蔡總統，要求開放日照與失智據點。

家住台北的林小姐每天讓母親穿戴整齊，送她去日照中心，看到大門深鎖，再帶母親回家，她說要讓媽媽保持出門習慣，以免解封後媽媽不願意出門。但更多家屬為了不讓失智長輩出門煞費苦心，妻子是年輕型失智症患者的吳先生說，妻子每天意志堅定的要「回家」，他安撫無效只好送妻子出門，他再跟在後頭。

疫情讓人分不清妄想和現實，增加長輩的照顧難度，家人心力交瘁，對長輩兇了又後悔。「我理智線又斷了，推了我媽一把，掌了她一巴掌，我該死。」這是一位失智症家屬在臉書上的貼文，日前新北市汐止區前發生一起失智老人遭家人持水管及掃把猛打事件，對長輩動手很不應該，但家屬的無助也讓人不忍。

除了照顧上讓人耗費心力，長輩在家中一天比一天退化，更讓家屬心痛。「公公原本可以自己敲敲打打做木工，到現在連吃飯都不會了。」、「他已經不認識他最愛的大孫了。」期待日照中心重新開放，是許多家屬的心聲。

發起「長照家庭怒吼，小英總統！還我日照與失智據點」的四個團體為照顧者關懷總會、台灣失智症協會、老人福利推動聯盟與台灣居家服務策略聯盟，除了一人一信給小英總統，也開放留言，邀請長照家庭說出心聲。

衛福部長照司副司長周道君昨天表示，日照與失智據點雖未被列在7月13日起鬆綁對象，但也未列在延長警戒項目中，指揮中心表示將滾動式調整，目前日照中心服務對象以及照服員都可接種疫苗，研擬優先開放。

周道君表示，即使開放後仍需要維持社交距離，日照中心內活動空間必須足夠，有些中心設置有床位，床與床之間距離應達到1.5公尺，這些必須進一步考量。至於失智據點或其他社區服務據點，組成人員大多是志工，志工是否已打疫苗，較難以掌握，所以先研擬開放日照中心。

●一人一信給小英總統： https://reurl.cc/dGpR3z

●歡迎照顧者留言，說出想說的話： https://user77827.psee.io/3kh3f7