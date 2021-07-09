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憂台南成破口！「反對內用」聲浪灌臉書 黃偉哲回應了

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
對於網友紛紛到臉書粉絲頁留言反對開放餐廳內用，台南市長黃偉哲今晚表示，會聽進市民的心聲，與團隊進一步討論，盡快向大家報告。本報資料照片
對於網友紛紛到臉書粉絲頁留言反對開放餐廳內用，台南市長黃偉哲今晚表示，會聽進市民的心聲，與團隊進一步討論，盡快向大家報告。本報資料照片

三級警戒延長，有條件微解封，中央流行疫情指揮中心昨天宣布餐廳開放內用，但六都除了台南市之外皆「逆時中」，許多網友擔心台南恐成破口，今晚紛紛湧入市長黃偉哲的臉書粉絲頁，求市長三思維持外帶、禁止內用，否則開放後出現疫情誰負責？建議解除三級再開放。對此，黃偉哲晚間表示，會聽進市民的心聲，將再與團隊更進一步周全討論，盡快向大家報告。

昨天指揮中心宣布餐廳開放內用，但須做好防疫措施，黃偉哲昨天與今天都在市府防疫記者會上說明餐廳、夜市可開放內用，但必須落實梅花座、設隔板、保持社交距離、禁共食等規定，夜市攤販也要遵循「三罩一套」包括戴口罩、面罩、食物遮罩及手套，且要全面清消。

黃偉哲今下午表示，疫情當前，微解封要謹慎，業者若無法做到「自律」，市府就用「他律」，如果處罰也不能改善，那只好再關閉；市府一定嚴格稽查，若餐廳業者沒做好防疫措施造成疫情，更會對業者開罰。

不過，大批反對聲浪今晚湧進黃偉哲臉書，留言一面倒，有市民指出，目前雙北隱形傳播鏈並未真正找出源頭，開放內用後，勢必會有許多外地遊客來台南大啖美食、旅遊觀光，反而讓台南市民置於危險境地，若因此疫情大爆發該如何善後？請市長三思。

有網友說，台南小吃攤多，市府很難有足夠人力每天稽核，建議解三級後再開放。有人則表示，業者及員工尚未施打疫苗，廣大的顧客施打率又多少？在人群聚集處脫下口罩就是高風險行為。

「市長 ，台南人的不安你看到了嗎？」網友表示，六都只剩台南市開放內用，要挑戰其他五都市長智慧嗎？萬一台南因外縣市遊客帶來疫情怎麼辦，希望維持外帶就好，「同島一命，應該跟其他縣市同步」。

疫情 黃偉哲

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