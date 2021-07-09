民眾提前自行微解封 713戶外園區運動場館微解封

攝影中心 / 記者季相儒／新北即時報導
7月13日開始將微解封戶外園區運動場館，今天傍晚時的新北市河濱公園，許多民眾太熱愛籃球而自行提前微解封，一起在沒有封住籃框的球場內打球。記者季相儒／攝影
7月13日開始將微解封戶外園區運動場館，今天傍晚時的新北市河濱公園，許多民眾太熱愛籃球而自行提前微解封，一起在沒有封住籃框的球場內打球。記者季相儒／攝影

全國三級警戒預計將從7月12日延長到7月26日，三級警戒雖延長但部分限制措施微解封，從7月13日開始部分微解封，在室外運動場館部分，高中以下學校之戶外操場13日起開放社區民眾運動使用，但不開放運動設施或設備，例如單槓、籃球場、網球場等，且全面禁止飲食；室內健身房方面，場域人數須以最適承載量25％為限，且教練授課前必須進行快篩，每7天篩1次，學員需保持2公尺安全距離，且不得進行接觸性輔助伸展、按摩等近距離課程。

中央疫情指揮中心表示，上述鬆綁須遵照通案性原則及主管機關指引，包括實聯制、出入口管制、人流管控降載、維持社交距離，除飮食外，全程戴口罩，並做好員工人員健康管理、確診事件即時應變；指揮中心表示，鬆綁過程是疫情重要關鍵，籲請全國民眾持續落實遵循並積極配合三級警戒管制及鬆綁規定相關措施，與政府共同努力，嚴守社區防線。

今天在新北市河濱公園傍晚時分，許多民眾太熱愛籃球而自行提前微解封，一起在沒有封住籃框的球場內打球，也有民眾在封住的網球場內打球，在全國三級警戒的層層阻擋下，也擋不住民眾想要運動與接觸新鮮空氣的渴望。

7月13日開始將微解封戶外園區運動場館，今天傍晚時的新北市河濱公園，許多民眾太熱愛籃球而自行提前微解封，一起在沒有封住籃框的球場內打球。記者季相儒／攝影
7月13日開始將微解封戶外園區運動場館，今天傍晚時的新北市河濱公園，許多民眾太熱愛籃球而自行提前微解封，一起在沒有封住籃框的球場內打球。記者季相儒／攝影
7月13日開始將微解封戶外園區運動場館，今天傍晚時的新北市河濱公園，許多民眾太熱愛籃球而自行提前微解封，一起在沒有封住籃框的球場內打球。記者季相儒／攝影
7月13日開始將微解封戶外園區運動場館，今天傍晚時的新北市河濱公園，許多民眾太熱愛籃球而自行提前微解封，一起在沒有封住籃框的球場內打球。記者季相儒／攝影
7月13日開始將微解封戶外園區運動場館，今天傍晚時的新北市河濱公園，小孩太熱愛籃球而自行提前微解封，但是遇到被封住的籃框，籃球上的去下不來，小孩只好拿竿子試圖將球推下來。記者季相儒／攝影
7月13日開始將微解封戶外園區運動場館，今天傍晚時的新北市河濱公園，小孩太熱愛籃球而自行提前微解封，但是遇到被封住的籃框，籃球上的去下不來，小孩只好拿竿子試圖將球推下來。記者季相儒／攝影
7月13日開始將微解封戶外園區運動場館，今天傍晚時的新北市河濱公園，有民眾在封住的網球場內打球。記者季相儒／攝影
7月13日開始將微解封戶外園區運動場館，今天傍晚時的新北市河濱公園，有民眾在封住的網球場內打球。記者季相儒／攝影
7月13日開始將微解封戶外園區運動場館，今天傍晚時的新北市河濱公園，許多民眾也出門跑步運動，在全國三級警戒的層層阻擋下，也擋不住民眾想要運動與接觸新鮮空氣的渴望。記者季相儒／攝影
7月13日開始將微解封戶外園區運動場館，今天傍晚時的新北市河濱公園，許多民眾也出門跑步運動，在全國三級警戒的層層阻擋下，也擋不住民眾想要運動與接觸新鮮空氣的渴望。記者季相儒／攝影
7月13日開始將微解封戶外園區運動場館，今天傍晚時的新北市河濱公園，許多民眾太熱愛籃球而自行提前微解封，一起在沒有封住籃框的球場內打球。記者季相儒／攝影
7月13日開始將微解封戶外園區運動場館，今天傍晚時的新北市河濱公園，許多民眾太熱愛籃球而自行提前微解封，一起在沒有封住籃框的球場內打球。記者季相儒／攝影

三級警戒 微解封

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