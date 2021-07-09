民眾提前自行微解封 713戶外園區運動場館微解封
全國三級警戒預計將從7月12日延長到7月26日，三級警戒雖延長但部分限制措施微解封，從7月13日開始部分微解封，在室外運動場館部分，高中以下學校之戶外操場13日起開放社區民眾運動使用，但不開放運動設施或設備，例如單槓、籃球場、網球場等，且全面禁止飲食；室內健身房方面，場域人數須以最適承載量25％為限，且教練授課前必須進行快篩，每7天篩1次，學員需保持2公尺安全距離，且不得進行接觸性輔助伸展、按摩等近距離課程。
中央疫情指揮中心表示，上述鬆綁須遵照通案性原則及主管機關指引，包括實聯制、出入口管制、人流管控降載、維持社交距離，除飮食外，全程戴口罩，並做好員工人員健康管理、確診事件即時應變；指揮中心表示，鬆綁過程是疫情重要關鍵，籲請全國民眾持續落實遵循並積極配合三級警戒管制及鬆綁規定相關措施，與政府共同努力，嚴守社區防線。
今天在新北市河濱公園傍晚時分，許多民眾太熱愛籃球而自行提前微解封，一起在沒有封住籃框的球場內打球，也有民眾在封住的網球場內打球，在全國三級警戒的層層阻擋下，也擋不住民眾想要運動與接觸新鮮空氣的渴望。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言