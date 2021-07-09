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OKmart推微解封優惠！大杯莊園級美式咖啡、拿鐵買2送2

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
OKmart於7月13日至7月16日推出多項「微解封」優惠，於門市購買大杯莊園級美式咖啡、拿鐵可享同品項買2送2。圖／OKmart提供
OKmart於7月13日至7月16日推出多項「微解封」優惠，於門市購買大杯莊園級美式咖啡、拿鐵可享同品項買2送2。圖／OKmart提供

OKmart替疫情期間辛苦的消費者們打氣，於7月13日至7月16日推出多項「微解封」優惠，包括門市購買大杯莊園級美式咖啡、拿鐵可享同品項買2送2，OKmall雲端商城購買大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項10杯可享5折優惠、再送1,000點會員點數，還有多款精選早餐組合超值價45元起。活動期間會員到店消費再享OKPoint點數雙倍送（菸品、代收代售商品、服務性商品除外）。

全台OKmart門市因應三級警戒延長，持續相關防疫措施，消費者入店需進行簡訊實聯制、遵守安全距離，實施「結帳區等待線」控管店內人流，維持「一人一坪」的安全原則，另外，門市人員配戴醫療級口罩、酒精消毒與額溫測量，每隔8小時三班制進行門市環境清潔消毒等措施。OKmart全台門市自助熟食區仍暫停，部分門市因消費需求，可由門市人員協助夾取茶葉蛋及燒番薯等商品進行販售；店內顧客用廁所、休息區之開放則仍需評估中。

7月13日至7月16日於OKmall雲端商城購買大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項10杯可享5折優惠、再送1,000點會員點數。圖／OKmart提供
7月13日至7月16日於OKmall雲端商城購買大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項10杯可享5折優惠、再送1,000點會員點數。圖／OKmart提供

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