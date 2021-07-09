聽新聞
test
0:00 / 0:00

三級防疫微解封 南投奧萬大場域適度開放

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
奧萬大國家森林遊樂區及部分自然步道，將於7月13日起適度開放，籲遊客遵守各項人流防疫規定。圖／南投林管處提供
奧萬大國家森林遊樂區及部分自然步道，將於7月13日起適度開放，籲遊客遵守各項人流防疫規定。圖／南投林管處提供

南投林管理處宣布所屬20個場域微解封，包含奧萬大國家森林遊樂區及部分自然步道，將於7月13日起適度開放，不只訂房量降載至五成，嚴格控管入園人數以800人為限，採一進一出制，售票處進行實聯制及量測額溫，額溫超過37.5 度以上者，不予入園外，入園者需全程配戴口罩，保持安全社交距離，避免10人以上群聚。

南投林管處表示，奧萬大國家森林遊樂區將自7月13日起，在強化防疫措施及降載服務量能的情況下開園，除各項人流防疫規定外，更在各據點準備酒精自動噴灑器，公廁提供洗手乳，搭配防疫告示鼓勵遊客加強手部清潔；如在遊樂區巧遇野生動物，歡迎在保持安全距離下拍照留念，但是務必要遵守不餵食、不干擾、不接觸的「三不原則」。

住宿部分，將訂房量降載至五成，每房人數最多4人，園區餐廳供餐將以個人套餐或盒餐方式，請遊客盡量外帶避免內用。另請遊客多加使用電子門票、行動支付等，減少人與人接觸之收付款方式入園。

此外，南投林管處區域步道包括能高越嶺國家步道西段及天池山莊，其中能高越嶺國家步道西段沿線多處坍方，開放時間另行公告，天池山莊暫緩開放外，澀水步道、桃源里森林步道、清水岩步道群、麒麟山森林步道、坑內坑森林步道、龍過脈森林步道、二崙自然步道、九九峰森林步道皆於13日同步開放，呼籲前往步道旅遊的民眾注意保持社交距離、全程配戴口罩、勿超過10人群聚。

奧萬大國家森林遊樂區及部分自然步道，將於7月13日起適度開放，籲遊客遵守各項人流防疫規定。圖／南投林管處提供
奧萬大國家森林遊樂區及部分自然步道，將於7月13日起適度開放，籲遊客遵守各項人流防疫規定。圖／南投林管處提供
奧萬大國家森林遊樂區及部分自然步道，將於7月13日起適度開放，籲遊客遵守各項人流防疫規定。圖／南投林管處提供
奧萬大國家森林遊樂區及部分自然步道，將於7月13日起適度開放，籲遊客遵守各項人流防疫規定。圖／南投林管處提供

社交距離 口罩 森林遊樂區

延伸閱讀

新竹縣防疫急轉彎！禁餐飲內用 竹竹苗5點開會共同決議

「微解封」各縣市整理包一次看 6都僅台南開放內用

微解封 墾丁小琉球東港民宿飯店餐廳多觀望

疫情微解封 金門往返台灣空運增班

相關新聞

國旅微解封指引看這！風景區僅供套餐 違規1次停業3天

中央流行疫情指揮中心昨公布國內新冠疫情三級警戒延長至26日，並自13日啟動微解封措施適度容許旅遊。交通部觀光局公布最新指...

注意！公總延長駕駛人薪資補貼申請 期限至7月31日

注意！交通部公路總局說，6月4日起辦理駕駛人薪資補貼措施，補貼對象包含計程車、遊覽車駕駛及小客車租賃業代僱駕駛，考量仍有...

三級警戒待在家衍生摩擦 家暴率增3成

據衛福部統計，5月16日全台升級三級警戒後至5月31日，全台家暴通報量較去年同期增加19.24％，現代婦女基金會的統計也...

山區微解封太魯閣山月吊橋、武嶺觀景台等13日起開放

中央鬆綁三級警戒下戶外活動， 太魯閣國家公園管理處今天宣布，武嶺觀景台、園區內多條步道13日起解封，山月吊橋也在名額降載...

因應疫情「微解封」 台灣、金門航線13日將陸續增班

中央流行疫情指揮中心宣布7月13日起防疫三級警戒將「微解封」，金門縣政府今天表示，已同步進行台金航線班機調整，在滿足鄉親...

科技防疫進化 桃機引進扶手自動殺菌機、感應門鎖

國際疫情持續嚴峻，為防範接觸感染，桃園機場公司近日引進電坡道紫外線殺菌機，以自動化設備防堵疫情擴散，同時持續升級辦公區域...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。