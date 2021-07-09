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三級防疫微解封 南投奧萬大場域適度開放
南投林管理處宣布所屬20個場域微解封，包含奧萬大國家森林遊樂區及部分自然步道，將於7月13日起適度開放，不只訂房量降載至五成，嚴格控管入園人數以800人為限，採一進一出制，售票處進行實聯制及量測額溫，額溫超過37.5 度以上者，不予入園外，入園者需全程配戴口罩，保持安全社交距離，避免10人以上群聚。
南投林管處表示，奧萬大國家森林遊樂區將自7月13日起，在強化防疫措施及降載服務量能的情況下開園，除各項人流防疫規定外，更在各據點準備酒精自動噴灑器，公廁提供洗手乳，搭配防疫告示鼓勵遊客加強手部清潔；如在遊樂區巧遇野生動物，歡迎在保持安全距離下拍照留念，但是務必要遵守不餵食、不干擾、不接觸的「三不原則」。
住宿部分，將訂房量降載至五成，每房人數最多4人，園區餐廳供餐將以個人套餐或盒餐方式，請遊客盡量外帶避免內用。另請遊客多加使用電子門票、行動支付等，減少人與人接觸之收付款方式入園。
此外，南投林管處區域步道包括能高越嶺國家步道西段及天池山莊，其中能高越嶺國家步道西段沿線多處坍方，開放時間另行公告，天池山莊暫緩開放外，澀水步道、桃源里森林步道、清水岩步道群、麒麟山森林步道、坑內坑森林步道、龍過脈森林步道、二崙自然步道、九九峰森林步道皆於13日同步開放，呼籲前往步道旅遊的民眾注意保持社交距離、全程配戴口罩、勿超過10人群聚。
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