國旅微解封指引看這！風景區僅供套餐 違規1次停業3天

中央流行疫情指揮中心昨公布國內新冠疫情三級警戒延長至26日，並自13日啟動微解封措施適度容許旅遊。交通部觀光局公布最新指引，景區內只能提供套餐，且為個人使用不得共餐，違規一次，應停止營業三天；累計兩次者，應停止營業七天；累計三次以上，應停止營業卅日。

針對國家風景區，觀光局說，封閉型景點開放具有單一出入口園區、遊客中心，容留量為承載人數40%，並採實聯制、戴口罩、出入口量測體溫的措施。最晚入園時間每日下午4時止。室內展覽館、視聽室、教育場域等暫不開放。海邊、沙灘等遊憩區同樣不開放。

至於非封閉型景點，維持社交安全距離與戴口罩等防疫作為，加強監測人流聚集狀況，倘有人流密度過高情形，應適時分流、管制或封閉，並於主要區位警示，同時透過網站、臉書等相關媒體加強分流宣導。基於防疫一致性，倘所在地方縣市政府或原鄉部落另有嚴格防疫管制或封閉措施配合調整。部分熱點避免人潮聚集仍維持預警性關閉，據點內海邊、沙灘不開放。

遊客管理方面，觀光局說禁止無法全程配戴口罩活動、水域活動、邊走邊吃或抽煙；避免戶外10人以上之群聚。停車場出入口管制入場，場內以三角錐或警示帶封閉車格將可供停車數減為原數量40%，將隨時視現場狀況及服務品質適時彈性調整，必要時得予以關閉。

針對國家風景區據點內賣店，若無獨立用餐空間，觀光局說將採實聯制、單一出入口及於出入口量測體溫措施後，開放飲食外帶，禁止內用、邊走邊吃或抽煙。自主防疫管理措施、場所出現確診者應變措施準用「餐飲業防疫管理措施」。

若是具獨立用餐空間，觀光局說，僅提供套餐（不提供自助式餐點），不得提供共餐、自助餐等型式。自主防疫管理措施、場所出現確診者應變措施，依據「餐飲業防疫管理措施」辦理。違反防疫相關規定，依傳染病防治法裁罰，餐飲業於各級警戒期間受地方政府依違反防疫規定，處罰確認一次者，應停止營業三天；累計兩次者，應停止營業七天；累計三次以上，應停止營業30天。

觀光遊樂業部分，觀光局說採單一進出口，人流總量管制以園區最大承載量40%來計算；預警、分流、管制等3級管理；入園採預約制；全面實施實聯制；每天下午4時截止入園。遊樂設施型同樣採預約制，遊客乘坐保持安全社交距離，並避免群聚；禁止邊走邊吃或抽煙；設施使用後立即消毒；室內表演場館及展覽場館不開放；水域設施禁止。

餐飲方面，觀光局說要有隔板、梅花座或可維持用餐社交距離者，可提供內用服務，但僅提供套餐，不提供自助式餐點、不提供共餐等型式。若有確定病例時，暫停營業3天，進行園區清潔消毒，並盤點園區內所有相關人員並完成造冊。業者應自主每日巡查營業及防疫措施執行情形，觀光局或縣市政府則採取不定期抽查。

旅行業的話，觀光局說，每團人數應於九人以下（包含隨團服務人員），並應遵守食、宿、行、遊、購等各場所及景點相關主管機關之防疫指引及防疫旅遊參考守則規定。符合食品藥物管理署「餐飲業防疫管理措施」指引者，可提供內用服務。但不開放宴會形式或大型餐會。