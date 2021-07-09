竹山紫南宮微解封仍維持人流管制 籲民眾捐血送錢母
南投紫南宮人潮自5月疫情大爆發以來，減少了九成，過去一天平均4500人到廟裡借還發財金，現在剩不到十分之一，面對中央對宮廟微解封，主委莊秋安指出，「不急！」一切配合中央防疫規定，信眾還不能進入廟內進香，一律都安排在廟埕室外參香、擲筊，且不得超過10人的人流規定。
即使是進入借發財金櫃台，也有實聯制管制入口，專人量體溫及噴酒精消毒後，維持室內最多5人限制，不希望成為防疫的破口，人潮減少雖
連帶影響周邊攤商，大家卻也乾脆關門不做生意，「畢竟三級警戒期都這麼久了」，攤販說雖然沒錢賺，生計難撐，但大家還是希望疫情穩定後，再解封。
莊秋安並說，借發財金的香客雖然不多，但配合各地缺血情形嚴重，民眾前往紫南宮捐血送錢母的義舉並不停止，每日100多袋的鮮血，是疫情期間捐血中心重要的依託，歡迎信徒捲起袖子捐血做好事。
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