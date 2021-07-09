竹山紫南宮微解封仍維持人流管制 籲民眾捐血送錢母

南投紫南宮人潮自5月疫情大爆發以來，減少了九成，過去一天平均4500人到廟裡借還發財金，現在剩不到十分之一，面對中央對宮廟微解封，主委莊秋安指出，「不急！」一切配合中央防疫規定，信眾還不能進入廟內進香，一律都安排在廟埕室外參香、擲筊，且不得超過10人的人流規定。

即使是進入借發財金櫃台，也有實聯制管制入口，專人量體溫及噴酒精消毒後，維持室內最多5人限制，不希望成為防疫的破口，人潮減少雖

連帶影響周邊攤商，大家卻也乾脆關門不做生意，「畢竟三級警戒期都這麼久了」，攤販說雖然沒錢賺，生計難撐，但大家還是希望疫情穩定後，再解封。