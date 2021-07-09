注意！公總延長駕駛人薪資補貼申請 期限至7月31日

注意！交通部公路總局說，6月4日起辦理駕駛人薪資補貼措施，補貼對象包含計程車、遊覽車駕駛及小客車租賃業代僱駕駛，考量仍有少數駕駛人反映因逾6月30日受理時間未及申請，將受理期間展延至7月31日。

公總說，截至6月30日止已有10萬9千名駕駛人符合補貼資格，共計發放超過32.7億元。基於薪資補貼期間為5月至7月，考量仍有少數駕駛人反映因逾6月30日受理時間未及申請，爰將受理期間展延至7月31日。

另因應疫情影響，公總說，為避群聚感染風險，該局提供線上申請服務(網址：https://www.mvdis.gov.tw)，並於7月12日上午8時30分重新開放上線，線上申請截止期間至7月31日24時止。

公總特別說明，駕駛人薪資補貼申請資格條件並未更動，如有符合申請資格尚未提出申請之駕駛人，請儘速向各地監理單位提出申請，駕駛人如有相關申請問題，請洽詢公路總局用路人服務中心或下列各地監理機關，或上該局官網嚴重特殊傳染性肺炎防疫專區查詢相關資訊。