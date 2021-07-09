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又一集團跟進！王品全台門店「暫不開放內用」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
王品集團暫不開放內用。圖／王品集團提供
王品集團暫不開放內用。圖／王品集團提供

繼饗賓集團之後，王品集團也發聲明指出，全台門店暫不開放內用服務，直到政府頒布新的防疫決策後再定。

王品集團表示，各縣市政府紛紛決定暫緩開放餐廳內用，王品集團遵守政策，以防疫安全為最優先考量，全台門店暫緩開放內用，仍僅提供外帶、外送服務，直到各級政府公布新的防疫準則。

業者指出，這兩天不斷有消費者打電話詢問是否開放，並要求訂位，王品集團感謝大家的支持，請大家做好防疫措施，期待盡快在餐廳裡與顧客見面。

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