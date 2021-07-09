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開放步道47條步道 阿里山國家風景區部分景點設施開放

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山國家風景區管理處轄內景點-太平雲梯雲海。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區管理處轄內景點-太平雲梯雲海。圖／阿管處提供

中央流行疫情指揮中心宣布，全國防疫三級延長至26日，13日起適度鬆綁，嘉義縣阿里山國家風景區管理處配合中央流行疫情指揮中心指引，自13日起有條件開放轄內部分步道47條、公廁54處、停車空間44處、遊客中心3處。

阿管處表示，開放的觸口、文峰遊客中心及里佳資訊站，仍實施實聯制、量測體溫及容留量管制，並限制入場時間為每天下午4點止，室內播放室、視聽室、教育場域等暫不開放。

非封閉型景點如步道、涼亭應配合全程配戴口罩，並保持1.5公尺社交距離，並禁止邊走邊吃、抽煙，以及戶外10人以上群聚。為避免遊客大量湧入聚集，轄管路邊停車空間持續封閉，大型停車空間停車數縮減為原數量40％，請遊客務必遵守疏導人員指引，勿違規停車，以免受罰。

阿管處提醒，須經由部落、社區進出迷糊步道、特富野步道、雅吾瑪斯步道等2條步道，經阿里山鄉公所與當地相關部落與社區協調後，尊重在地意願，暫不開放。

另阿管處轄內部份民宿、餐廳及特色店家等業者，基於民生需求問題，部分店家將陸續營業，相關景點開放及店家營業資訊等，隨時更新最新消息至阿管處官網，民眾可至阿里山國家風景區官網「防疫專區」查看 https://www.ali-nsa.net/zh-tw/event/ news/1395。

阿里山國家風景區管理處轄內景點，梅山鄉龍眼二尖山日出雲海。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區管理處轄內景點，梅山鄉龍眼二尖山日出雲海。圖／阿管處提供

阿里山 國家風景區 疫情

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