開放步道47條步道 阿里山國家風景區部分景點設施開放
中央流行疫情指揮中心宣布，全國防疫三級延長至26日，13日起適度鬆綁，嘉義縣阿里山國家風景區管理處配合中央流行疫情指揮中心指引，自13日起有條件開放轄內部分步道47條、公廁54處、停車空間44處、遊客中心3處。
阿管處表示，開放的觸口、文峰遊客中心及里佳資訊站，仍實施實聯制、量測體溫及容留量管制，並限制入場時間為每天下午4點止，室內播放室、視聽室、教育場域等暫不開放。
非封閉型景點如步道、涼亭應配合全程配戴口罩，並保持1.5公尺社交距離，並禁止邊走邊吃、抽煙，以及戶外10人以上群聚。為避免遊客大量湧入聚集，轄管路邊停車空間持續封閉，大型停車空間停車數縮減為原數量40％，請遊客務必遵守疏導人員指引，勿違規停車，以免受罰。
阿管處提醒，須經由部落、社區進出迷糊步道、特富野步道、雅吾瑪斯步道等2條步道，經阿里山鄉公所與當地相關部落與社區協調後，尊重在地意願，暫不開放。
另阿管處轄內部份民宿、餐廳及特色店家等業者，基於民生需求問題，部分店家將陸續營業，相關景點開放及店家營業資訊等，隨時更新最新消息至阿管處官網，民眾可至阿里山國家風景區官網「防疫專區」查看 https://www.ali-nsa.net/zh-tw/event/ news/1395。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言