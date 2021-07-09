開放步道47條步道 阿里山國家風景區部分景點設施開放

中央流行疫情指揮中心宣布，全國防疫三級延長至26日，13日起適度鬆綁，嘉義縣阿里山國家風景區管理處配合中央流行疫情指揮中心指引，自13日起有條件開放轄內部分步道47條、公廁54處、停車空間44處、遊客中心3處。

阿管處表示，開放的觸口、文峰遊客中心及里佳資訊站，仍實施實聯制、量測體溫及容留量管制，並限制入場時間為每天下午4點止，室內播放室、視聽室、教育場域等暫不開放。

非封閉型景點如步道、涼亭應配合全程配戴口罩，並保持1.5公尺社交距離，並禁止邊走邊吃、抽煙，以及戶外10人以上群聚。為避免遊客大量湧入聚集，轄管路邊停車空間持續封閉，大型停車空間停車數縮減為原數量40％，請遊客務必遵守疏導人員指引，勿違規停車，以免受罰。

阿管處提醒，須經由部落、社區進出迷糊步道、特富野步道、雅吾瑪斯步道等2條步道，經阿里山鄉公所與當地相關部落與社區協調後，尊重在地意願，暫不開放。