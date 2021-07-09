可愛小水獺入住百萬元新厝 遠雄海洋公園11日線上直播

大型遊樂場將在13日迎來微解封，花蓮遠雄海洋公園兩隻小水獺，也即將入住百萬元新厝，海洋公園11日中午將同步在官方臉書、IG同步直播「水獺入新厝」，讓因疫情還無法入園的民眾透過網路搶先欣賞小水獺在新家探索的可愛模樣。

兩隻小水賴喬巴和艾斯，是台北市立動物園透過台灣動物園暨水族館協會會員間跨機構合作，3年前送到花蓮定居。

遠雄海洋公園表示，喬巴和艾斯是亞洲小爪水獺，生活習性喜歡在溪邊群居，牠們的活動路線固定，但範圍很大。

海洋公園在年初就籌備，疫情期間仍大手筆砸下百萬，為兩隻水獺打造有室內泳池、滑水道、鞦韆的豪宅，新家還設置水瀑布、植裁、漂流木等，滿足水獺喜歡挖土的天性。

園區說，23坪的場域，不只讓喬巴和艾斯生活更舒適、符合習性，也能讓遊客可以近距離觀察水獺，遊客還可在不打擾水獺下，透過手機掃QR Code，就可看到解說水獺習性的影片。