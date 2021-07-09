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南投風景區微解封有限 觀光旅宿業未見人潮回流榮景

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭三級警戒以來，周遭旅宿商家一片冷清，盡管水社、伊達邵碼頭開放，遊艇公會則知會縣府暫不開航。記者黑中亮／攝影
日月潭三級警戒以來，周遭旅宿商家一片冷清，盡管水社、伊達邵碼頭開放，遊艇公會則知會縣府暫不開航。記者黑中亮／攝影

7月13日起微解封，有景點訂房全滿，南投縣內旅宿業者卻未感受到明顯的熱絡，除杉林溪森林遊樂區一上午電話接不停，清境地區依舊無遊客，訂房只一成，日月潭地區也感受不到國旅遊客回流，各船家暫不遊湖載客，溪頭周遭仍在等待森林園區解封態度，園方表示由台大實驗林研議中，目前園區尚未開放訂房，旅宿業者只得勒緊腰帶數日子。

日月潭國家風景區為了配合微解封，率先開放水社及伊達邵碼頭，讓周遭商家可以在微解封後先恢復營業，但南投縣政府與日月潭遊艇公會研議後，決定暫不開放觀光船載客，希望等待全面降級解封後，再行駛日月潭航線；使得旅宿業者如青年活動中心只有零星電話詢問，高檔飯店雲品、涵碧樓的電話也不多，訂房在三成上下，而國旅最愛的日月潭教師會館，目前配合三級警戒到7月18日才對外開放，目前預約也不多。

銀髮族最愛的溪頭、杉林溪森林園區，則是冷熱兩樣情。由於台大實驗林尚未宣布溪頭森林教育園區的解封方案，也未開放園內溪頭訂房，使得周遭旅宿都在觀望等待台大的最後決定，畢竟不宣布何時開放入園，就不會有遊客上山進出，然而配合中央人流及用餐區隔規定的杉林溪遊樂區，一上午電話反而接不停。

清境觀光協會理事長蔣政緯指出，三級警戒以來，清境民宿業者大多沒有遊客上門，完全沒有松雪樓、武陵農場被訂滿的盛況，清境地區總共170多間客房，訂房僅一成，業者也不懂原因為何，明明都是山上度假，懷疑是客層不同。

不過，清境農場青青草原、清境高空觀景步道已決定13日開園，只是遊客最喜愛的綿羊秀則要到15日才表演，此外奧萬大國家森林遊樂園區13日開園後，但住宿容量降載為每天44人，當天住宿均已客滿。

三級警戒以來，溪頭難得一片無人寧靜的景象，大家都在期待解封的那一天到來。記者黑中亮／攝影
三級警戒以來，溪頭難得一片無人寧靜的景象，大家都在期待解封的那一天到來。記者黑中亮／攝影
三級警戒以來，溪頭周遭旅宿商家仍是一片冷清景況，大家都在期待解封的那一天到來。記者黑中亮／攝影
三級警戒以來，溪頭周遭旅宿商家仍是一片冷清景況，大家都在期待解封的那一天到來。記者黑中亮／攝影

清境 訂房 日月潭

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