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山區微解封太魯閣山月吊橋、武嶺觀景台等13日起開放
中央鬆綁三級警戒下戶外活動， 太魯閣國家公園管理處今天宣布，武嶺觀景台、園區內多條步道13日起解封，山月吊橋也在名額降載下恢復預約參觀，園區停車場僅開放4成，山區、生態保護區仍不開放，呼籲遊客遊憩時仍要配合戶外全程戴口罩等相關規定。
太管處今天表示，考量遊客需求，並依據中央流行疫情指揮中心最新防疫指引，自7月13日起開放部分遊憩景點，但各停車場降載，停車數減為原數量之4成，且仍須落實戴口罩、避免群聚等防疫規定。
園區開放部分包括室內展館和戶外遊憩據點，太魯閣台地、布洛灣、天祥、合歡山4處室內的遊客中心都開放，並實施實聯制控管遊客容留。園區內7處賣店13日起可復業營運，但必須採實聯制、用餐梅花座、設隔板等防疫措施，住宿小木屋每間以4人為限。
戶外遊憩據點部分，流芳橋觀景台、岳王亭吊橋、蘭亭、豁然亭、武嶺觀景台均開放，山月吊橋開放原有4成名額預約。園區步道包括：得卡倫、同禮步道、豁然亭、長春祠、崇德、匯德、小錐麓、九曲洞、燕子口、綠水文山、合歡主峰、石門山、小奇萊、合歡西北峰、合歡東峰、合歡尖山、屏風山、合歡溪等將開放遊客從事遊憩活動。
生態保護區與錐麓古道等管制區步道、山屋都維持關閉，已預約許可者許可證自動作廢；砂卡礑、白楊、綠水等步道正施工，維持關閉。
太管處強調，疫情仍屬三級警戒，提醒遊客務必遵守全程戴口罩、避免室內5人戶外10人群聚等防疫規定，太管處也將請保安警察第7總隊第9大隊協助防疫稽查，也會視疫情及人流狀況，滾動檢討園區內的各項管制措施
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